Соседова не пустили в Белоруссию

Однако музыкальный журналист догадывается об истинных причинах отказа. По его словам, ему мстят за отказ от участия в белорусском шоу «X-фактор», принять в котором участие Соседов, в частности, не захотел из-за общественно-политической обстановки в республики. Причины эти критик назвал «мелкими и подлыми». И добавил, что всегда любил и поддерживал «Славянский базар».
По его словам, фестиваль — это именно тот мост дружбы, любви и взаимопонимания между народами, но, видимо, не сейчас. Критик выразил сочувствие «добрым и прекрасным» жителям Белоруссии за то, что у них «такая власть». Критик в ответ на действия белорусских властей призвал, в свою очередь, зрителей бойкотировать «Славянский базар», где их потчуют «обязаловкой», надоевшими «звёздами» и тотальной подозрительностью.