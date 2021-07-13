Стопкоронавирус.рф перестал публиковать статистику по COVID-19

Сайт "Стопкоронавирус.рф" перестал отображать статистику активных случаев COVID-19 в регионах, по состоянию на 12 июля графа "Активные" исчезла из раздела, который посвящен ситуации с коронавирусом в регионах. В АНО "Национальные приоритеты", которая управляет порталом "Стопкоронавирус.рф", сообщили РБК, что портал решил убрать эти данные как неинформативные из-за их неправильной интерпретации в СМИ.

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"Колонка "Активные случаи" - расчетная, график этого показателя необходимо рассматривать только в динамике как характеристику развития пандемии (волновой процесс). Несмотря на соответствующее пояснение к колонке, опубликованное на сайте, некоторые СМИ его интерпретировали неправильно", - уточнили в организации.

В России за последние сутки выявили 25 140 случаев коронавируса. Также за прошедший день вылечились 16 429 человек, умерли 710.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве (5 403), Московской области (2 566), Петербурге (2 029), Нижегородской области (522) и Свердловской области (464). За весь период пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 808 473 жителей России, выздоровели 5 216 648, скончались 143 712.