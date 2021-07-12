Открывший дверь самолета в Шереметьево объяснился

Пассажир рейса Москва–Анталья Владимир Кузнецов , открывший аварийный выход, обвинил в желании «похайпить» заснявшую его женщину и рассказал о причинах своего поступка. Его слова приводит Telegram-канал Mash

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Ранее Кузнецов устроил переполох на борту пассажирского лайнера, летевшего в Турцию . Рейс задерживался на час, в самолете не работал кондиционер. Жара спровоцировала массовое недовольство среди туристов, стало плохо детям. Один из пассажиров подошел к аварийному люку и открыл его, после чего автоматически был спущен надувной спасательный трап. Лайнер решили заменить. Вылет задержали еще на три часа.

Авиакомпания заявила, что намерена взыскать издержки с пассажира: траты на задержку рейса, замену воздушного судна на резервное, а также замену аварийного трапа.

По словам Кузнецова, он убежден в неисправности самолета, в котором не работала система кондиционирования, и не держит зла на пассажирку, благодаря которой стало известно, кто открыл аварийный выход.

«Я ни на кого не держу зла. Каждый человек имеет право на личное мнение, у нее такое и Бог ей судья. Это ее право. Она, может, хочет хайпить на горе других, но я не вижу в этом никакого смысла», - пояснил он.

Он отметил, что большинство пассажиров рейса были не готовы лететь на неисправном самолете.

«Самолет бы все равно рано или поздно заменили, и ей бы пришлось ждать эти самые три или четыре часа. Хочет она меня оскорблять и обижать? Это ее право, ее карма», - подчеркнул Владимир Кузнецов.

Он напомнил, что людям, запертым в духоте в самолете, было плохо, но «никто этот вопрос не решал». Владимир Кузнецов также выразил надежду на мирное разрешение ситуации с авиакомпанией.