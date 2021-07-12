Открывший дверь самолета в Шереметьево объяснился

Пассажир рейса Москва–Анталья Владимир Кузнецов
, открывший аварийный выход, обвинил в желании «похайпить» заснявшую его женщину и рассказал о причинах своего поступка. Его слова приводит Telegram-канал Mash
.
Ранее Кузнецов устроил переполох на борту пассажирского лайнера, летевшего в Турцию
. Рейс задерживался на час, в самолете не работал кондиционер. Жара спровоцировала массовое недовольство среди туристов, стало плохо детям. Один из пассажиров подошел к аварийному люку и открыл его, после чего автоматически был спущен надувной спасательный трап. Лайнер решили заменить. Вылет задержали еще на три часа.
Авиакомпания заявила, что намерена взыскать издержки с пассажира: траты на задержку рейса, замену воздушного судна на резервное, а также замену аварийного трапа.
По словам Кузнецова, он убежден в неисправности самолета, в котором не работала система кондиционирования, и не держит зла на пассажирку, благодаря которой стало известно, кто открыл аварийный выход.
«Я ни на кого не держу зла. Каждый человек имеет право на личное мнение, у нее такое и Бог ей судья. Это ее право. Она, может, хочет хайпить на горе других, но я не вижу в этом никакого смысла», - пояснил он.
Он отметил, что большинство пассажиров рейса были не готовы лететь на неисправном самолете.
«Самолет бы все равно рано или поздно заменили, и ей бы пришлось ждать эти самые три или четыре часа. Хочет она меня оскорблять и обижать? Это ее право, ее карма», - подчеркнул Владимир Кузнецов.
Он напомнил, что людям, запертым в духоте в самолете, было плохо, но «никто этот вопрос не решал». Владимир Кузнецов также выразил надежду на мирное разрешение ситуации с авиакомпанией.
«Я бы хотел эту ситуацию тихо-мирно решить. Встретиться в спокойной обстановке и поговорить, чтобы каждый сделал для себя какие-то выводы, чтобы компания провела внутреннее расследование», — добавил он.