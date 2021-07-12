Туристов выгнали из отеля из-за ужина в купальнике

При этом представители отеля заявили, что семейная пара избивала их сотрудников, о чем могут свидетельствовать имеющиеся у них в наличии кадры с камер видеонаблюдения Кроме этого, там утверждают, что молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, и в присутствии детей «нападали на сотрудников отеля».
Ранее стало известно, что на отдых в Краснодарский край с 1 августа разрешается приехать с отрицательным ПЦР-тестом, при этом отдыхающие должны будут привиться от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия.