Туристов выгнали из отеля из-за ужина в купальнике

При этом представители отеля заявили, что семейная пара избивала их сотрудников, о чем могут свидетельствовать имеющиеся у них в наличии кадры с камер видеонаблюдения Кроме этого, там утверждают, что молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, и в присутствии детей «нападали на сотрудников отеля».