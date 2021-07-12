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"Крым - это шлак": отдыхавших в гостинице выгнали из-за ужина в купальнике

Анна Безрукова
1 час назад
Руководители одной из гостиниц в Крыму выгнали жильцов, поскольку, по их словам, супруга мужчины явилась на ужин в купальнике. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Владимир Романов.
Туристов выгнали из отеля из-за ужина в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В отеле «Морской» (Алушта?) руководители выгнали семью постояльцев за то, что супруга мужчины позволила себе прийти на ужин в купальнике (со слов семьи). Господа, когда вы едете в Крым, помните, что если у вас отсутствует украинский паспорт - для местных вы являетесь людьми второго сорта. С этим пониманием для вас будет открыта реальная картина положения дел в Крыму. А также актуальность ответов на множество вопросов отпадет», - цитируют блогера «Новости Крыма».
Сами путешественники записали и выложили ролик на YouTube с названием "Крым - это шлак".
При этом представители отеля заявили, что семейная пара избивала их сотрудников, о чем могут свидетельствовать имеющиеся у них в наличии кадры с камер видеонаблюдения Кроме этого, там утверждают, что молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, и в присутствии детей «нападали на сотрудников отеля».
Ранее стало известно, что на отдых в Краснодарский край с 1 августа разрешается приехать с отрицательным ПЦР-тестом, при этом отдыхающие должны будут привиться от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель края Вениамин Кондратьев. За это решение выступила и главный санитарный врач региона Мария Потемкина. Письмо с просьбой о предоставлении дополнительных 300 тысяч доз вакцины уже направили федеральным властям.
Общество,Владимир Романов,Вениамин Кондратьев,Республика Крым,Алушта,
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