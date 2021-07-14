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Глава Минтруда анонсировал новые выплаты семьям с детьми

Ura.Ruиещё 16
12 минут назад
Российские семьи с детьми-школьниками получат новые единовременные выплаты с 16 августа. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
Минтруд анонсировал новые выплаты семьям с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — приводит слова Котякова ТАСС.
В Минтруде напомнили, что с 15 июля родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд. Обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.
В июле председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми-школьниками. Согласно документу, они получат 10 тысяч рублей перед началом учебного года, дополняет Vse42.ru. Выплаты будут распространяться на каждого ребенка-школьника в семье. Всего на эти цели правительство РФ выделило 204 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».
Общество,Антон Котяков,Михаил Мишустин,Минтруд,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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