Спортсменок приняли за "мужиков в платьях"

Республике Дагестан спортсменок приняли за мужчин, переоблачившихся в предметы женского гардероба. После того, как в ситуации разобрались, девушкам принесли извинения, сообщает kp.ru.

Фото: padishah_complex padishah_complex

Автор видеоролика с девушками, который выложили в Сеть с провокационной подписью «мужики в платьях» записал соответствующее видеообращение. Там он пояснил, что отдыхал в ресторане с родными, когда увидел недалеко от себя туристок атлетического телосложения.

«Я записал видео и фото. И по глупости отослал их товарищу. А тот дальше переслал. Видео никто, кроме меня, не снимал. Официантки не имеют этому отношения. Приношу извинения перед рестораном и девушками», - заявил мужчина.

При этом хозяин ресторана в Каспийске, где девушки были сняты на видео принес перед туристками извинения за «невоспитанных посетителей», которые «навели смуту в дагестанском обществе».

«Администрация ресторана от имени всех, кто написал гадости в отношении девушек, приносит извинения. С сегодняшнего дня и на весь период вашего нахождения в Дагестане за вами и вашими друзьями будет забронирован безлимитный подарочный стол», - отмечается в сообщении на странице ресторана в соцсети Instagram.

Вчера появилась информация, что туристкам в Дагестане обещали «устроить темную» за то, что их приняли за мужчин в платьях.