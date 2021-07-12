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В Крыму предостерегли о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила

РИА Новостииещё 1
1 час назад
Лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров, в Крыму не зафиксировано, однако, несмотря на это, в северной части полуострова уже предпринимаются все необходимые профилактические меры, сообщил начальник территориального отдела по Джанкойскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Денис Смирнов.
Меры приняты: Крыму грозит вспышка лихорадки Западного Нила
Фото: © Pixabay / mikadago© Pixabay / mikadago
Ранее вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил, что в регионе началась борьба с нашествием комаров, привлечены дезинфекторы. Увеличение популяции комаров зафиксировано в центральных и северных районах полуострова. Одна из причин – дождливое лето.
"На данный момент по Джанкойскому району случай лихорадки Западного Нила лабораторно не подтвержден. Две сыворотки крови сейчас доставлены в лабораторию и после того, как подтвержден будет диагноз, можно уже говорить, что это заболевание имеет место", - сказал журналистам Смирнов.
При этом, по его словам, Роспотребнадзором приняты все меры по проведению противоэпидемических и профилактических мероприятий. Начата дезинфекция территорий от комаров, ведутся покосы высокой травы и осушение заболоченных мест. Обследован городской и природный биотоп.
"Результаты также отрицательные Но в любом случае необходима работа по уничтожению насекомых. Поэтому обращаемся к населению с просьбой провести покосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, пользоваться средствами защиты от насекомых", - почеркнул Смирнов.
Общество,Андрей Рюмшин,Денис Смирнов,Роспотребнадзор,Республика Крым,
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