Меры приняты: Крыму грозит вспышка лихорадки Западного Нила

"На данный момент по Джанкойскому району случай лихорадки Западного Нила лабораторно не подтвержден. Две сыворотки крови сейчас доставлены в лабораторию и после того, как подтвержден будет диагноз, можно уже говорить, что это заболевание имеет место", - сказал журналистам Смирнов.
"Результаты также отрицательные Но в любом случае необходима работа по уничтожению насекомых. Поэтому обращаемся к населению с просьбой провести покосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, пользоваться средствами защиты от насекомых", - почеркнул Смирнов.