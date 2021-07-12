Не то что украинцы: как наживаются на россиянах в Крыму

Издание уточняет, что сюда ранее приезжали, главным образом, украинцы. Они выбирали максимально бюджетный отдых - вплоть до того, что привозили с собой продукты питания. Россияне на курорте готовы отдавать более существенные деньги, но при этом они отличаются и большей требовательностью. Иногда местные жители в летние месяцы сдают туристам из России свое, а сами на время перебираются в переоборудованные гаражи. При этом найти того, кто готов оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя и платить налоги, довольно трудно.