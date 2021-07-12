Не то что украинцы: как наживаются на россиянах в Крыму

В этом году число россиян, которые планируют отдохнуть в Крыму
, будет рекордным за все постсоветские годы. По итогам сезона их показатель может превысить 8 млн. человек. Для местных жителей это стало отличным поводом для получения дополнительной выгоды.
Отмечается, что жилье в Крыму можно снять сравнительно дешево. Но, как предупреждает
«Комсомольская правда», даже подтверждённую бронь частных апартаментов владельцы могут отменить, если им представится возможность сдать жилье другим туристам по более высокой цене.
Издание уточняет, что сюда ранее приезжали, главным образом, украинцы. Они выбирали максимально бюджетный отдых - вплоть до того, что привозили с собой продукты питания. Россияне на курорте готовы отдавать более существенные деньги, но при этом они отличаются и большей требовательностью. Иногда местные жители в летние месяцы сдают туристам из России свое, а сами на время перебираются в переоборудованные гаражи. При этом найти того, кто готов оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя и платить налоги, довольно трудно.
Кроме этого, накладными для российских туристов могут оказаться перевозки. Так, за поездку на такси из аэропорта Симферополя до Алушты запрашивают 2,5 тыс. рублей, до Судака – 4,5 тыс. Цена услуги явно завышена. При этом кассовые чеки за поездку не выдаются.
При этом на российских курортах тоже возникают неприятные моменты. Недавно одна из туристок негативно отозвалась об отдыхе в Геленджике. Она заявила о постоянном отключении воды, сером и мутном море и переполненности пляжей отдыхающими.