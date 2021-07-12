Никаких исключений: На Кубани обяжут прививаться всех туристов

Требование о вакцинации от ковида будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности, сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима "Повышенной готовности", им закреплено, что в гостиницах и отелях региона после 1 августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.

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"Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина - не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток", - сообщили в министерстве.

В министерстве пояснили, что информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности.

Об ограничениях на Кубани

Режим "Повышенная готовность" продлен в Краснодарском крае до 1 октября. На данный момент при размещении в гостиницы отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее, чем полгода назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться: медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее, чем полгода назад или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, также по отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии дачи ими добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Все данные требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.

Нарушение требований ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) влекут административный штраф в размере: для граждан от одной тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Решение властей Краснодарского края с 1 августа заселять в местные отели путешественников с отрицательным ПЦР-тестом при условии дальнейшей вакцинации в течение трех дней является избыточным. Такое мнение озвучил ТАСС почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько

Ранее власти Кубани сообщали, что с 1 августа в отели смогут заселяться только вакцинированные путешественники, однако сегодня это требование было смягчено.

"Наконец, разрешили использовать и просто результаты ПЦР-теста. Но при условии, что турист в течение трех дней вакцинируется. Желание ускорить вакцинацию понятно. Но такое требование, как условие поездки, для участников туристского рынка представляется избыточным", - сказал Шпилько.

По его словам, ни туроператор, ни гостиница, ни санаторий требовать от клиента обязательной вакцинации не в праве, как и выселить невакцинировавшегося туриста, "который тут же засудит их за нарушение своих прав как потребителя". Шпилько считает, что предприятия индустрии гостеприимства могут только информировать потребителей о таком решении краевой администрации и помочь пройти вакцинацию желающим.

"Вероятно поэтому такое требование обязательной вакцинации непривитых туристов по прибытии не предъявила ни одна страна и ни один регион. Да и на самих наших черноморских курортах большая часть номерного фонда приходится на так называемый частный сектор, т. е. средства размещения на базе объектов жилого фонда, которые требованиями контрольно-надзорных органов не "заморачиваются", тем более такими как обязывать клиента вакцинироваться. Опять же - рядом Абхазия, где селись - не хочу", - пояснил он.

Таким образом, отмечает эксперт, проблем такой подход добавляет только туристическому бизнесу, классифицированным гостиницам и санаториям, мощности которых сейчас очень нужны для проведения постковидной медицинской реабилитации. "Пока же август на курортах края сильно недопродан. А впереди бархатный сезон", - резюмировал он.

Спрос не восстановится

Новое требование к туристам при заселении в отели Краснодарского края не будет способствовать восстановлению спроса на направление, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков

"В чем заключается эта мера - не очень понятно. К защите интересов безопасности граждан региона это никак не ведет, организация вакцинации даже для местных жителей пока еще не в полной мере обеспечивается, и точно нововведение не повлияет на высокий сезон и турпоток", - сказал Волков ТАСС.

Лучше было бы разрешить размещаться в регионе с первичной прививкой и с отрицательным ПЦР-тестом, отметил он.

"Или перенести ограничения по наличию сертификата на конец сезона, 1 сентября хотя бы. Это даст возможность увеличить бронирования с августа и снизить отмены по этому периоду, которые уже привели к колоссальным убыткам. При этом бизнес никто не поддерживает, ведь локдауна нет, а туристы в недоумении, что делать и как вернуть деньги ", - пояснил эксперт.

В Краснодаре открылся самый крупный на Юге России мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Там работают сразу несколько кабинетов, где врачи могут одновременно принимать пять человек. Как отметили в минздраве региона, это позволит увеличить пропускную способность прививочного центра - за день здесь смогут привиться до тысячи человек. В Краснодаре работают 60 пунктов вакцинации, а всего на Кубани - 332. В регионе привились более миллиона человек.

За минувшие сутки, по данным регионального оперштаба, в Краснодарском крае зарегистрировали 219 случаев COVID-19. Среди заболевших 79 мужчин и 140 женщин, в том числе 19 детей. Возраст пациентов от одного месяца до 83 лет. За все время пандемии в регионе коронавирусом заболели 54 404 человека, выздоровели 46 043, умерли 3682.

На курортах Краснодарского края выросла цена на краткосрочную аренду недвижимости у «частников» после введения новых антиковидных мер. Согласно решению губернатора Краснодарского края, с 1 июля заселение в гостиницы, отели, санатории и дома отдыха может состояться только при наличии отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации. А с 1 августа – только со справкой о вакцинации (достаточно первого компонента).

Это решение спровоцировало рост стоимости посуточной аренды недвижимости, ведь на этот вид решение пока не распространяется.

Судя по комментариям в Сети, владельцы жилья, сдающие его посуточно, ожидают, что вакцинированные туристы, не сумев заселиться в гостиницу, обратятся на рынок краткосрочной аренды.

По данным крупнейших сайтов недвижимости, поиск вариантов у «частников» в Краснодарском крае увеличился на 19,2 процента. Интерес к съему квартир вырос на 15 процентов.

Всего же, по оценкам экспертов, средняя ставка посуточной аренды в Сочи выросла на 56процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Аренда дач выросла на 83процента, а коттеджей – на 50 процентов. Самые дорогие варианты сдаются примерно за 35 тыс. руб. за сутки, самые дешевые – от 800 руб. Но чаще всего бюджетные ставки предлагаются с особыми условиями – например, аренда на срок не менее недели.

Краснодарский край в ожидании ограничений пока полон туристов, но их поубавилось по сравнению с июнем. В регионе появляются дополнительные пункты вакцинации, чтобы у туристов была возможность привиться от коронавируса прямо на отдыхе.

Владельцы гостевых домов в частном секторе не унывают и ограничений часто не соблюдают. Однако многие отели покрупнее уже требуют ПЦР-тесты при заселении. Радиостанция Business FM спросила у отдыхающих об обстановке в курортных городах региона. Вот что рассказала Мария, которая отдыхает в Сочи и в Туапсе:

— В плюс 40 ходить в маске чисто физически невозможно. Я сейчас иду по улице, я ни одного человека в маске не вижу. Говорят, что народа меньше, чем обычно, что бизнес тут пострадал. В плане ПЦР: например, съездить с ночевкой в Краснодар я не могу, потому что они каждый раз требуют свежий тест. И путешествую я по Краснодарскому краю следующим образом — я днем где-то нахожусь, ночью еду обратно, потому что все гостиницы, хостелы, отели и так далее требуют новый ПЦР-тест. Но я так предполагаю, что в частном секторе это не соблюдается, потому что тогда бы еще и частный сектор загнулся. В Сочи народу, конечно, очень много и цены дикие. Вообще, я когда вышла, у меня была мысль: «Где все?» Приехала в Сочи и поняла: «Вот они все, в Сочи».



— Получается, где-то аншлаг, а где-то пусто?



— Да, зря люди не едут в Туапсе. Тут замечательно, море точно такое же.



— С 1 августа для туристов прививки обязательны. Это как-то обсуждают?



— Я знаю, что достаточно много пошло отказов. Я беру билеты на поезд в последний момент. И когда я их смотрела два месяца тому назад, их не было, они были все разобраны, а сейчас просто целые купе были свободны.

Житель Краснодара Станислав сейчас отдыхает в Геленджике. По его оценке, туристов здесь не меньше, чем в прошлом году:

— Людей много, пробки. Где-то ограничения соблюдают, где-то нет, кто-то носит маски, кто-то не носит. Народу много в Геленджике. Единственное, что вот затопило Лермонтово капитально. Сезон, по моему мнению, ничем не отличается от прошлого года.



— Требуют ли ПЦР-тест при заселении?



— Я не заселялся в гостиницу, не интересовался.



— С 1 августа будут требовать прививки. Это как-то тут обсуждается?



— На пляже разговоры не об этом, и никто не обсуждает. Видимо, как-то решили выйти из положения, будут селиться в частном секторе, тут много съемного жилья. Особо таких бурных обсуждений по этому поводу я не слышал. Пункты вакцинации есть, в Геленджике проезжали — видел, в один из них очередь была. Разделились мнения 50 на 50 по поводу вакцинации, некоторые категорически не хотят вакцинироваться, наверное, сдали путевки, кто-то предпочитает Турцию, тем более ее открыли, зачем ехать сюда, если Турция принимает без вакцинации.

В Анапе отдыхающих пока очень много, про ограничения никто будто и не слышал, говорит туристка из Москвы Анна: