В Петербурге будут бесплатно хоронить умерших от COVID

Ритуальные компании Петербурга решили бесплатно хоронить на кладбищах горожан, умерших от коронавируса, чтобы снизить нагрузку на крематорий. Об этом сообщает 12 июля местное издание «Фонтанка».

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Решение о бесплатных похоронах жертв эпидемии приняли на экстренном заседании региональной Ассоциации предприятий похоронной отрасли. Ее глава Валерий Ларькин сказал, что бесплатной также будет транспортировка тела из морга, а родственникам усопшего нужно будет оплатить лишь стоимость гроба и венков.

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В ассоциации похоронных услуг считают, что снижение цен на похороны на кладбище поможет снизить нагрузку на крематорий. По словам Ларькина, на кремацию везут ежедневно по 360 человек при его плановой мощности, рассчитанной на 120 человек в день. Он отметил, что сейчас это количество стало снижаться.

Глава ГУП «Ритуальные услуги» Андрей Грачев сказал, что крематорий работает в штатном режиме, а ситуация, «касающаяся скопления гробов», приходит в норму. Он добавил, что высокая смертность от коронавируса не только в Петербурге и с просьбами о кремации обращаются и из других регионов, в том числе из Москвы.

О том, что в петербургском крематории не справляются с наплывом умерших, «Фонтанка» написала 9 июля. По данным издания, очередь на сжигание из сотен гробов растянулась на несколько дней. Тела умерших от коронавируса находятся в общей очереди, а родственникам разрешается попрощаться с ними в отдельном зале.

С 26 июня в Петербурге ежедневно умирают от коронавируса больше 100 человек. Максимум был зафиксирован 29 июня, когда скончались 119 человек. С начала эпидемии, по данным оперативного штаба, в городе умерли 17 599 человек.

Непрерывный рост темпов заражений в Петербурге продолжается уже месяц. К 11 мая суточное число заражений впервые с января перевалило за 2 тысячи случаев, что в 2,3 раза больше, чем в середине июня. За последний день в городе выявили еще 2 029 зараженных, 104 человека умерли от коронавируса.