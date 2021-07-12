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Крым накрыл коронавирус: Аксенов рассказал о новом антирекорде

Мария Иванова
1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за 11 июля на полуострове выявили 371 новый случай коронавируса, этот показатель стал антирекордом для региона. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Аксенова, 312 инфицированных были выявлены после обращения к врачам, еще 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завезли в регион из-за рубежа.
За день на коронавирус в Крыму протестировали более четырех тысяч человек.
Предыдущий максимум в 368 человек был зарегистрирован накануне. До этого антирекорд регистрировали 13 января – он составил 365 человек.
В Краснодарском крае из-за роста заболеваемости ужесточат требования к туристам. С 1 августа непривитые туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней.
Сообщалось, что ограничения не коснутся туристов, которым вакцинация не рекомендована врачами.
Глава региона Вениамин Кондратьев отмечал, что в случае вспышки коронавируса в отеле или пансионате все здание превращается в обсерватор, «а этого никто не хочет».
Общество,Видео,Вениамин Кондратьев,Сергей Аксенов,Республика Крым,
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