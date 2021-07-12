По словам Аксенова, 312 инфицированных были выявлены после обращения к врачам, еще 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завезли в регион из-за рубежа.

За день на коронавирус в Крыму протестировали более четырех тысяч человек.

Предыдущий максимум в 368 человек был зарегистрирован накануне. До этого антирекорд регистрировали 13 января – он составил 365 человек.

В Краснодарском крае из-за роста заболеваемости ужесточат требования к туристам. С 1 августа непривитые туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней.

Сообщалось, что ограничения не коснутся туристов, которым вакцинация не рекомендована врачами.