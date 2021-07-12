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«Натовские корабли скинули»: Крым и Сочи атаковали божьи коровки

Алиса Селезнёва
26 минут назад
Черноморские курорты России страдают от большого количества божьих коровок, при этом насекомые больно кусаются, рассказал президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский в соцсети «Вконтакте».
«Натовские корабли скинули»: Крым и Сочи атаковали божьи коровки
Фото: InstagramInstagram
«Нашествие божьих коровок на юге. Они повсюду и их много, как комары. И знаете что? Они кусаются! Да-да. Не сильно, но противно. Надеюсь, что это не часть инфекционной атаки, а Божье послание!» - иронично отметил он.
В комментариях к записи отдыхающие на черноморских курортах россияне подтвердили его слова и высказали предположения, с чем может быть связана необычная активность насекомых.
«Я в Анапе. Это действительно нашествие, ужас какое их количество возле воды...Кусаются больно!», «Мы на побережье Тамани вчера отдыхали, ушли, не смогли высидеть. Это какой-то кошмар, никогда бы не подумала, что они кусаются! Их очень много!» - пожаловались туристы.
Такое количество насекомых отдыхающие объяснили дождливой погодой, установками 5G и пошутили о том, что кусать божьим коровкам надо власти Краснодарского края, которые ввели ограничения на посещение региона для непривитых туристов.
«А может натовские корабли в Черном море учения проводили и попутно скинули несколько контейнеров в воду с ГМО-коровками? Как когда-то колорадских жуков доставили», - отметила Оксана Шама.
Ранее в акватории Черного моря прошли учения Sea Breeze с участием Украины и стран НАТО. 23 июня британский эсминец Defender, прибывший в регион для участия в маневрах, пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.
По итогам совместных учений Sea Breeze командира Defender капитана Винсента Оуэна наградили медалью «Защитник Украины».
Общество,Александр Саверский,НАТО,Республика Крым,Россия,Сочи,
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