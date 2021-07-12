«Натовские корабли скинули»: Крым и Сочи атаковали божьи коровки

«Нашествие божьих коровок на юге. Они повсюду и их много, как комары. И знаете что? Они кусаются! Да-да. Не сильно, но противно. Надеюсь, что это не часть инфекционной атаки, а Божье послание!» - иронично отметил он.
«Я в Анапе. Это действительно нашествие, ужас какое их количество возле воды...Кусаются больно!», «Мы на побережье Тамани вчера отдыхали, ушли, не смогли высидеть. Это какой-то кошмар, никогда бы не подумала, что они кусаются! Их очень много!» - пожаловались туристы.
«А может натовские корабли в Черном море учения проводили и попутно скинули несколько контейнеров в воду с ГМО-коровками? Как когда-то колорадских жуков доставили», - отметила Оксана Шама.