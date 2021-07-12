Новые штаммы коронавируса могут обладать устойчивостью к жаре. Об этом сообщили доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко и его коллега Светлана Комбарова, пишет URA.RU.

Как может повлиять жара, если вы стоите рядом с больным человеком, он покашлял. Ни солнце, ни жара в этом случае не влияют, потому что здоровый человек вдыхает этот аэрозоль, который образовался после кашля, и он заболевает, — цитирует агентство Бутенко.

Он добавил, что жара не всегда благотворно влияет на снижение заболеваемости в стране. В качестве примера он привёл Бразилию и Индию, где вирус распространялся при температуре в 40 градусов.

В свою очередь, директор МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского, доктор биологических наук Светлана Комбарова заявила, что патогенные свойства штамма настолько сильные, что эффект температуры нивелируется. Но этому пока нет подтверждений.