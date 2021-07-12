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Биологи рассказали, как жара влияет на новые штаммы COVID-19

News.ru
1 час назад
Новые штаммы коронавируса могут обладать устойчивостью к жаре. Об этом сообщили доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко и его коллега Светлана Комбарова, пишет URA.RU.
Как может повлиять жара, если вы стоите рядом с больным человеком, он покашлял. Ни солнце, ни жара в этом случае не влияют, потому что здоровый человек вдыхает этот аэрозоль, который образовался после кашля, и он заболевает, — цитирует агентство Бутенко.
Он добавил, что жара не всегда благотворно влияет на снижение заболеваемости в стране. В качестве примера он привёл Бразилию и Индию, где вирус распространялся при температуре в 40 градусов.
В свою очередь, директор МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского, доктор биологических наук Светлана Комбарова заявила, что патогенные свойства штамма настолько сильные, что эффект температуры нивелируется. Но этому пока нет подтверждений.
Годом ранее российские учёные предполагали, что в тёплый сезон уханьский штамм коронавируса снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.
Общество,Видео,Александр Бутенко,РИА Ura.ru,
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