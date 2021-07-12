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Специалисты Минздрава готовят новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Слово и Дело
34 минуты назад
Новую, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции представят в ближайшее время. Специалисты Минздрава РФ уже начали составлять документ.
"Серьезная опасность": Минздрав выпустит новые рекомендации по COVID
Фото: ТАССТАСС
Решение приняли с учетом более углубленного понимания природы инфекции. В данное время проходят совещания в рабочих группах относительно деталей составления документа. Об это сообщает издание "Известия" со ссылкой на слова заместителя директора ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимира Чуланова.
"Мы уже достоверно знаем, что этот вирус представляет серьезную опасность. Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа" — заявил Чуланов.
Основной группой риска все так же остаются люди пожилого возраста старше 65 лет и те, у которых есть хронические заболевания. Минздрав вместе с экспертным сообществом разрабатывает новые модели лечения заболевания.
Общество,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,газета "Известия",
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