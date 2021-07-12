"Серьезная опасность": Минздрав выпустит новые рекомендации по COVID

Решение приняли с учетом более углубленного понимания природы инфекции. В данное время проходят совещания в рабочих группах относительно деталей составления документа. Об это сообщает издание "Известия" со ссылкой на слова заместителя директора ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимира Чуланова.
"Мы уже достоверно знаем, что этот вирус представляет серьезную опасность. Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа" — заявил Чуланов.
Основной группой риска все так же остаются люди пожилого возраста старше 65 лет и те, у которых есть хронические заболевания. Минздрав вместе с экспертным сообществом разрабатывает новые модели лечения заболевания.