Жара в Петербурге побила рекорд

Санкт-Петербурге в воскресенье, 11 июля, температура воздуха в очередной раз за текущее лето превысила прежние рекордные показатели многолетних наблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

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Уже к 10:00 столбик термометра поднялся до +30,9°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущий рекорд – в 1941 году, рассказал синоптик. К 15:00 воздух прогрелся до +33,7°С.

Таким образом, в Петербурге установлен очередной, уже второй в июле и седьмой за лето суточный рекорд максимальной температуры воздуха.

Однако точное значение рекорда станет известно после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров, уточнил Леус.

На будущей неделе он прогнозирует в Петербурге, а также в Москве, такую же жаркую погоду. Специалист не исключил и новые температурные рекорды.

Первый месяц лета в Санкт-Петербурге стал самым теплым в истории метеонаблюдений и самым сухим за последние 70 лет.