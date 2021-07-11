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Жара в Петербурге побила рекорд

Ювелина Бернст
55 минут назад
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 11 июля, температура воздуха в очередной раз за текущее лето превысила прежние рекордные показатели многолетних наблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.
Жара в Петербурге побила рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уже к 10:00 столбик термометра поднялся до +30,9°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущий рекорд – в 1941 году, рассказал синоптик. К 15:00 воздух прогрелся до +33,7°С.
Таким образом, в Петербурге установлен очередной, уже второй в июле и седьмой за лето суточный рекорд максимальной температуры воздуха.
Однако точное значение рекорда станет известно после 21:00, когда снимут показания с максимальных термометров, уточнил Леус.
На будущей неделе он прогнозирует в Петербурге, а также в Москве, такую же жаркую погоду. Специалист не исключил и новые температурные рекорды.
Первый месяц лета в Санкт-Петербурге стал самым теплым в истории метеонаблюдений и самым сухим за последние 70 лет.
В Москве в этот день, 11 июля, стояла жара +33°С и очень высокий ультрафиолетовый индекс - 6 единиц. Такие значения УФ-индекса характерны для Намибии, Замбии и Сингапура - это индекс тропической и экваториальной зоны. В то время как нормальный индекс для России – 2-3.
Общество,Санкт-Петербург,
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