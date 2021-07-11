Как россияне мучаются из-за жары: «почти каждая поездка — ад»

Россияне рассказали, какие физические неудобства им приходится терпеть из-за установившейся жаркой погоды. Об этом пишет волгоградское издание V1.

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Основная проблема для людей кроется в жаре и духоте, царящей сейчас в общественном транспорте.

«Почти каждая поездка куда-то далеко в автобусах или маршрутках для меня ад», — рассказала изданию жительница Волгограда Ирина Зайцева.

Водителям автобусов тоже приходится несладко из-за жары. Они жалуются на то, что системы вентиляции и кондиционирования рабочего их места не справляются с климатическими условиями. Кроме того, работникам общественного транспорта положено постоянно носить медицинскую маску на рабочем месте. Из-за нее при высокой уличной температуре шоферская смена протекает сейчас еще более мучительно.

Жара и духота в салонах общественного транспорта приводит к тому, что некоторые люди даже падают в обморок. По мнению врачей, которое проводит издание, причиной плохого самочувствия в подобных условиях может стать не только тепловой удар, но и имеющиеся у человека неврологические и кардиологические заболеваниями.