Открывшего люк самолета в Шереметьево сочли героем

«Мы сели в самолет, там уже было жарко, нечем дышать. Но экипаж заверил, что в полете будет нормально работать кондиционер, нужно только немого потерпеть. В результате вообще полностью вырубилось электричество, в самолете наступила полная темнота. Люди уже были в панике, ругались с бортпроводниками. И один мужчина под покровом темноты просто открыл эвакуационный люк. Я сидела рядом, бортпроводник тоже был рядом, он не ожидал такого поворота событий. Мужчину никто не задержал, он сел с нами на новый рейс, его никто не наказал. Никто из пассажиров не стал его сдавать, потому считают его героем-спасителем», - рассказала женщина.