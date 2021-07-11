Открывшего люк самолета в Шереметьево сочли героем

Пассажира самолета рейса Москва-Анталья рассказала «Звезде» об инциденте с открытым люком. По ее словам, мужчина, совершивший этот поступок, сидел рядом с ней. При этом после открытия люка мужчина не понес наказание - пассажиры не стали сообщать, кто именно открыл люк, потому что считают того мужчину «спасителем».