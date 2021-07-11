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«Все считают его героем-спасителем»: пассажирка рейса Москва-Анталья рассказала об открывшем люк самолета мужчине

ТК «Звезда»иещё 1
37 минут назад
Пассажира самолета рейса Москва-Анталья рассказала «Звезде» об инциденте с открытым люком. По ее словам, мужчина, совершивший этот поступок, сидел рядом с ней. При этом после открытия люка мужчина не понес наказание - пассажиры не стали сообщать, кто именно открыл люк, потому что считают того мужчину «спасителем».
Открывшего люк самолета в Шереметьево сочли героем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы сели в самолет, там уже было жарко, нечем дышать. Но экипаж заверил, что в полете будет нормально работать кондиционер, нужно только немого потерпеть. В результате вообще полностью вырубилось электричество, в самолете наступила полная темнота. Люди уже были в панике, ругались с бортпроводниками. И один мужчина под покровом темноты просто открыл эвакуационный люк. Я сидела рядом, бортпроводник тоже был рядом, он не ожидал такого поворота событий. Мужчину никто не задержал, он сел с нами на новый рейс, его никто не наказал. Никто из пассажиров не стал его сдавать, потому считают его героем-спасителем», - рассказала женщина.
Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту открытия люка. По предварительным данным, из-за несанкционированного открытия был выпущен аварийный трап, а дверь была повреждена.
Общество,СКР,
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