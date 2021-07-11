Велосипедисты массово имитировали смерть в Петербурге

Более 20 велосипедистов устроили акцию в Санкт- Петербурге — они легли на асфальт вместе со своим транспортом прямо под окнами Смольного, сообщает «Фонтанка.ру».

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Издание уточняет, что поводом для акции стала трагедия на проспекте Энгельса две недели назад — тогда опытного велосипедиста сбил автомобиль BMW. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

По данным организаторов акции, их погибший товарищ Эдуард Шалухов был опытным водителем, а вот девушка за рулем автомобиля за последние годы собрала больше 30 штрафов за нарушения ПДД.

«Смысл акции — показать, что мы самые хрупкие и беззащитные участники дорожного движения, и это неминуемо приводит к смертям», — объяснили организаторы.

Кроме акции, велосипедисты нашли и другой способ привлечь внимание к собственной незащищенности — они создали петицию на Change.org на имя губернатора Санкт-Петербурга.

«Эдик ехал по пустому проспекту на велосипеде в светлое время суток, по прямой траектории и со скоростью выше 25 километров в час. Его невозможно было не заметить. Можно было бы избежать этой смерти? Да, но не в Петербурге и не в России, потому что культура вождения, правила дорожного движения и инфраструктура здесь такие, что находиться на улицах небезопасно абсолютно для всех: для пешеходов, велосипедистов и даже автомобилистов», — говорится в тексте петиции.