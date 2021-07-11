«Это ад»: Туристы поделились впечатлениями с пляжа в Сочи

Отмечается, что на пляжах людям приходится пробираться к морю через завалы коряг, а в самом море - плавать среди тонн мусора. Это связано с тем, что курорты Краснодарского края до сих пор борются с последствиями мощного наводнения. Одновременно на морской отдых съехалось множество туристов.