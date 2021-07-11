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«Это ад»: Туристы поделились впечатлениями с пляжа в Сочи

Майк Габриелян
1 час назад
Туристы, отдыхающие в Сочи, назвали свой отдых «адом» и заявили, что «плавают в мусоре». Об этом пишет издание «Царьград».
«Это ад»: Туристы поделились впечатлениями с пляжа в Сочи
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что на пляжах людям приходится пробираться к морю через завалы коряг, а в самом море - плавать среди тонн мусора. Это связано с тем, что курорты Краснодарского края до сих пор борются с последствиями мощного наводнения. Одновременно на морской отдых съехалось множество туристов.
Издание пишет, что на одном из видео в соцсетях виден пляж, усеянный загорающими людьми, через которых практически невозможно пробраться к морю. На кадрах видны «огромные завалы веток и коряг».
«Море, конечно, так себе, но народу-у-у...» - говорят отдыхающие.
Ущерб, нанесенный Сочи из-за непогоды, оценивается в 18 миллионов рублей.
Общество,Сочи,
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