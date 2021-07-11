Видео с открывшим люк самолета туристом стало хитом в соцсетях

На кадрах слышно, как женщина просит проводников решить вопрос с духотой. «Нам нечем дышать У меня ребенок задыхается», - говорит она.

Также люди отметили, что главный герой видео оказался единственным, кто набрался смелости и принял правильное решение в данной ситуации. Люди пишут, что поступили бы точно так же, если была бы угроза жизни и здоровью людей.