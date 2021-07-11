В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Видео с открывшим люк самолета туристом стало хитом в соцсетях

Ювелина Бернст
42 минуты назад
Видео с мужчиной, который открыл аварийный выход в самолете перед взлетом из "Шереметьево", набирает популярность в соцсетях. Кадры инцидента опубликовала в своем Instagram одна из пассажирок рейса.
Прошлой ночью самолет, который должен был вылететь из Шереметьево в Турцию, задержали из-за мужчины, который открыл аварийный выход из-за того, что в салоне было слишком душно перед взлетом.
На кадрах слышно, как женщина просит проводников решить вопрос с духотой. «Нам нечем дышать У меня ребенок задыхается», - говорит она.
«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся», —рассказал «360» другой пассажир.
«Наш самолет отменили. Замена борта. Из-за мужика, ему стало «жарко» и он открыл эвакуационный выход Просидели два часа в самолете, там правда было жарко», - возмутилась пассажирка данного рейса, которая выложила видео в сеть.
Однако в комментариях пользователи поддержали мужчину.
«Нет, надо было задохнуться в самолете», - написал он.
«Авиакомпании немного оборзели, мало того что взвинтили цены, раньше можно было процентов на 40 дешевле долететь, а теперь дерут деньги и экономят на всем», - заявил другой.
«Молодец мужик! Это вообще нормально 2 часа держать людей в самолете на табуретках? Если рейс задерживается, ну попросили бы выйти пассажиров в зал ожидания. Мы платим деньги не для того, чтобы сначала 3 часа сидеть в самолете у аэропорта, а потом еще 3 часа лететь в небе», - высказался еще пользователь.
Также люди отметили, что главный герой видео оказался единственным, кто набрался смелости и принял правильное решение в данной ситуации. Люди пишут, что поступили бы точно так же, если была бы угроза жизни и здоровью людей.
«За этот бардак и безобразие должна нести ответственность авиакомпания и обслуживающие службы», - негодуют комментаторы на отношение авиакомпании к пассажирам. - «Оборзели в конец! Цены на билеты стремятся к бесконечности, а сервис и услуги к 0! Одно хамство!»
Мужчина «красавчик» и «молодец», выносят вердикт пользователи. Видео с его участием набрало в Tik-Tok около 2,5 млн просмотров, отмечает Life Shot.
Общество,Видео,Аэропорт Шереметьево,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители