Видео с открывшим люк самолета туристом стало хитом в соцсетях

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся», —рассказал «360» другой пассажир.
«Наш самолет отменили. Замена борта. Из-за мужика, ему стало «жарко» и он открыл эвакуационный выход Просидели два часа в самолете, там правда было жарко», - возмутилась пассажирка данного рейса, которая выложила видео в сеть.
«Нет, надо было задохнуться в самолете», - написал он.
«Авиакомпании немного оборзели, мало того что взвинтили цены, раньше можно было процентов на 40 дешевле долететь, а теперь дерут деньги и экономят на всем», - заявил другой.
«Молодец мужик! Это вообще нормально 2 часа держать людей в самолете на табуретках? Если рейс задерживается, ну попросили бы выйти пассажиров в зал ожидания. Мы платим деньги не для того, чтобы сначала 3 часа сидеть в самолете у аэропорта, а потом еще 3 часа лететь в небе», - высказался еще пользователь.
«За этот бардак и безобразие должна нести ответственность авиакомпания и обслуживающие службы», - негодуют комментаторы на отношение авиакомпании к пассажирам. - «Оборзели в конец! Цены на билеты стремятся к бесконечности, а сервис и услуги к 0! Одно хамство!»