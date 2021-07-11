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Вирусолог призвал «выбить дурь» из россиян, верящих в чипирование

Майк Габриелян
1 час назад
Российский вирусолог Сергей Нетесов заявил, что из людей необходимо «выбить дурь» о чипировании во время прививки от коронавируса. Его цитирует РИА Новости.
Вирусолог призвал «выбить дурь» из россиян, верящих в чипирование
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Надо дурь выбить про "5G", про "потепление", про "чипирование" и прочие вещи», - сказал Нетесов.
По словам ученого, победить коронавирус помогут только маски и вакцинация. Кроме того, нужна сознательность людей. Вирусолог призвал население быть материалистами и не верить мифам и «диванным рассуждениям» о 5G, «космическом излучении» и «помолодевшем вирусе».
Нетесов считает, что во взрывном росте заболеваемости виноваты массовые мероприятия. Поэтому эпидемия «полыхает» в Петербурге, где прошли экономический форум, «Алые паруса» и матчи Евро-2020. Все эти мероприятия были разрешены надзорными службами и властями Петербурга.
«Там о масках даже речь не шла», - возмутился специалист.
Он также отметил, что коронавирусом давно болеют дети. Но они переносят заболевание легко и родители просто не обращают внимания на краткое повышение температуры.
Сергей Нетесов - доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ).
Общество,Сергей Нетесов,Правительство Санкт-Петербурга,РИА Новости,
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