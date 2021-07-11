Вирусолог призвал «выбить дурь» из россиян, верящих в чипирование

По словам ученого, победить коронавирус помогут только маски и вакцинация. Кроме того, нужна сознательность людей. Вирусолог призвал население быть материалистами и не верить мифам и «диванным рассуждениям» о 5G, «космическом излучении» и «помолодевшем вирусе».