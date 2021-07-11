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Стоимость авиабилетов из России в Турцию упала на 6%

Деловая газета "Взгляд"
30 минут назад
Цены на авиабилеты в Турцию из России за последнюю неделю снизилась на 6% до 22,1 тыс. рублей, в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales.
Авиабилеты в Турцию подешевели для россиян
Фото: ТАССТАСС
Как сообщили в сервисе, средний чек на авиабилеты в Турцию с 22 по 26 июня составлял 23,4 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
«Это данные на одного пассажира, туда-обратно. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась на 6% до 22,1 тысячи рублей», – добавили в Aviasales.
Ранее Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной.
Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром.
Общество,РИА Новости,Россия,Турция,
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