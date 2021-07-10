В Госдуме забили тревогу: «Коррупция становится тотальной»

По его словам, коррупция – явление, в той или иной степени характерное для большинства стран мира. Но там, по его оценке, это зло не отражается на показателях экономического развития.

Несколько дней назад депутат Калашников высказался также и на тему роста цен на базовые продукты питания в России, произошедший в последние месяцы. Парламентарий заявил, что в России картофель не может стоит полтора доллара за килограмм. К таким ценам приводит, по его мнению, отсутствие нормального рынка сельхозпродукции в стране. Существующую же систему парламентарий назвал базаром, где есть «полууголовщина, получиновники, полуограничители».