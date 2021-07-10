В Госдуме забили тревогу: «Коррупция становится тотальной»

«Редко можно найти страну типа России, где коррупция становится тотальной и реально мешает экономике», — считает депутат.
По его словам, коррупция – явление, в той или иной степени характерное для большинства стран мира. Но там, по его оценке, это зло не отражается на показателях экономического развития.
В качестве стран, чье экономическое развитие можно считать примером для подражания, зампред комитета Госдумы назвал Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Индонезию, страны Европы.
«Мы почему-то не хотим учитывать этот опыт. Он нам, конечно, не подходит при такой системе коррупции», — сделал вывод собеседник агентства.
Несколько дней назад депутат Калашников высказался также и на тему роста цен на базовые продукты питания в России, произошедший в последние месяцы. Парламентарий заявил, что в России картофель не может стоит полтора доллара за килограмм. К таким ценам приводит, по его мнению, отсутствие нормального рынка сельхозпродукции в стране. Существующую же систему парламентарий назвал базаром, где есть «полууголовщина, получиновники, полуограничители».