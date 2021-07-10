Очереди в Шереметьево: скопление людей объяснили

По ее словам, регистрация пассажиров на международные рейсы обеспечивается согласно технологиям и с учетом проверки наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира.

По ее словам, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. На мониторах и цифровых поверхностях в терминалах аэропорта, а также по средствам аудиоинформирования транслируется информация о необходимости соблюдении мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19. В зонах выдачи багажа транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы.