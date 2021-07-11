Шереметьево парализовали очереди

В терминале D у пунктов погранконтроля в зоне прилета в 11:30 мск был заполнен весь холл, при том, что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в РФ
на портале gosuslugi.ru
пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код, который предоставляется в личном кабинете при регистрации такого заявления.