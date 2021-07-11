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В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов

РИА Новостииещё 15
1 час назад
Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день - как на прилете, так и на вылете, передает корреспондент РИА Новости.
Шереметьево парализовали очереди
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.
В терминале D у пунктов погранконтроля в зоне прилета в 11:30 мск был заполнен весь холл, при том, что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в РФ на портале gosuslugi.ru пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код, который предоставляется в личном кабинете при регистрации такого заявления.
В зале вылета терминала D очереди на регистрацию, как и накануне, были длиннее обычного, при том, что работали почти все стойки. Поскольку время обработки документов при регистрации увеличилось из-за проверки справок о ПЦР-тестах, администрация аэропорта по громкоговорителям объявляет о просьбе к пассажирам заранее готовить документы по COVID-19.
Общество,Анна Захаренкова,Аэропорт Шереметьево,РИА Новости,
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