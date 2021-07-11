Шереметьево парализовали очереди

В зале вылета терминала D очереди на регистрацию, как и накануне, были длиннее обычного, при том, что работали почти все стойки. Поскольку время обработки документов при регистрации увеличилось из-за проверки справок о ПЦР-тестах, администрация аэропорта по громкоговорителям объявляет о просьбе к пассажирам заранее готовить документы по COVID-19.