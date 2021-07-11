В МЧС обратились к жителям и отдыхающим в Крыму

Крым дважды за полмесяца пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Сейчас продолжается восстановление после непогоды.