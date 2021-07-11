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В Крыму в ближайшие часы прогнозируют ливни с градом

ТАССиещё 2
1 час назад
Власти Крыма предупредили о прогнозируемом сильном дожде и ветре до 25 м/с в ближайшие часы на полуострове. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
В МЧС обратились к жителям и отдыхающим в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"МЧС Республики Крым информирует: штормовое предупреждение. В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Крым дважды за полмесяца пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Сейчас продолжается восстановление после непогоды.
Общество,Погода,МЧС,Республика Крым,
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