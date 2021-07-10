Онищенко: Россию атакуют в рамках гибридной войны

Распространение коронавируса параллельно сопровождается информационно-террористической атакой, рассказал в эксклюзивном интервью ФБА «Экономика сегодня» бывший санитарный врач России, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Пандемия коронавирусной инфекции, по мнению Онищенко, стала частью современной глобальной гибридной войны, направленной против Российской Федерации и содержащей преувеличенные факты.

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«Все войны XXI века гибридные. Я говорил в самом начале, что мы столкнулись с такой войной. Не важно, коронавирус появился искусственно или нет. Американцы пытались обвинить китайцев в его возникновении, но сегодня этого доказать нельзя.

Соединенные Штаты в 2001 году заблокировали Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, которая вступила в силу в 1972 году», – рассказал он.

Гибридность, по мнению эксперта, заключается в том, что есть реальная инфекция, но ее распространение параллельно сопровождается информационно-террористической атакой.

«Я всегда пытаюсь вразумить. Доказательство того, что сегодня на нашу страну идет целенаправленная атака в узкой форме, – это лишь четыре зарегистрированные вакцины и не лидирующее положение России по охвату вакцинации населения. Совершенно безобидный выбор препарата пробуксовывает процесс», – сказал депутат.

Геннадий Онищенко уверен, что применение вакцин в определенных группах населения, в том числе и по медицинских показаниям, поможет остановить пандемию. Прежде всего нужно привить население Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Крыма и Краснодарского края. К тому же получение препарата людьми старшего поколения, сотрудниками сферы услуг ускорит процесс.

«Если этого не сделать, придется идти по китайскому пути – там не говорят о локдаунах, новых волнах, а четко и ясно работают. Страна, где все началось, имеет на сегодня чуть больше 91 тысячи заболевших за весь период (пандемии коронавирусной инфекции. – Прим. ред.). Китайцы пошли по пути тотальной вакцинации: первый препарат получили более 1,3 млрд человек.