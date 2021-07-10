«Да не болел ты, голубчик»: можно ли повторно заразиться коронавирусом

Ученый Сергей Нетесов заявил о безосновательности большинства утверждений о том, что люди болели коронавирусом два или более раз. По его словам, люди сами ставят себе диагноз, а случаи повторного заболевания встречаются один раз на 100-200 тысяч человек. Он также рассказал, чем опасен индийский штамм COVID-19.

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За последние сутки в России обновился антирекорд смертности из-за COVID-19 - в стране зафиксировано 752 летальных исхода. По всей стране за сутки было выявлено 25 082 случая заражения коронавирусом. У 12,5% пациентов не было выявлено клинических проявлений.

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Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 5 758 300 случаев заражения коронавирусом и 142 253 летальных исхода. Врачи связывают рост числа заболевших с распространением индийского штамма. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным.

Как рассказал в беседе с агентством РИА "Новости" доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, шанс заразиться увеличивается вдвое, если человек не носит маску.

"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта "дельта" — около 5... Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", - уверен ученый.

При этом он напомнил, что по-прежнему можно заразиться обычным штаммом на улице или в кафе, поэтому важно соблюдать меры безопасности и носить защитные средства. Нетесов также рассказал, что большинство людей заражались коронавирусной инфекцией единожды, а утверждения о том, что многие пациенты переносили COVID-19 несколько раз, безосновательны.

"Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел".

Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", - сказал ученый.

Нетесов пояснил, что, как минимум, есть четыре инфекции, которые вызывают потерю обоняния и вкуса. Без лабораторных исследований - только на основании симптомов - нельзя с полной уверенностью утверждать, что это был коронавирус.

"Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: "У меня плохой иммунитет".

Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ... Подавляющее большинство людей болело один раз", - заявил он.

Вместе с тем Нетесов отметил, что случаи, когда люди болеют COVID-19 дважды, есть, но встречаются они крайне редко. По его словам, это происходит, когда в первый раз человек заразился одним штаммом, а во второй - другим. Ученый заверил, что это один случай на 100-200 тыс. человек.

"Поэтому давайте все-таки здраво рассуждать, и не будем доверять только симптоматике. Дело в том, что сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия", - подчеркнул специалист.

При этом для "дельта"-штамма наиболее уязвимы люди в возрасте 14-29 лет.

"То есть если мы говорили, помните, весной - 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители - и наоборот", - сказал в комментарии радиостанции "Говорит Москва" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов

Вместе с тем он назвал основной симптом этого штамма - нарушения пищеварения. По словам Горелова, он наблюдается у каждого третьего инфицированного и обратившегося к специалистам. Нетесов, в свою очередь, заметил, что коронавирус "давно дошел" до детей.

"Есть множество детей, у которых есть антитела, но которые практически не болели или родители не обратили внимание, что у их детей на один вечер температура поднялась до 37,5 градуса, а уже утром была норма, и они врача не вызывали", - сказал он.

По его словам, младшее поколение является одним из основных факторов, влияющих на распространение коронавирусной инфекции. Главная причина - в школы и детсады они ходят без масок и респираторов.

"Я знаю десятки случаев, когда именно дети становились источниками заболевания", - заявил специалист, подчеркнув, что у большинства здоровых детей болезнь "протекает очень легко".