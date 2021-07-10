Названы богатейшие и беднейшие регионы России

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Так, бюджетные доходы Москвы составили 2,8 трлн рублей. Далее с большим отрывом следуют Подмосковье (662 млрд), Петербург (651 млрд), Свердловская область (294 млрд) и Татарстан (274 млрд).

Аутсайдерами признали Адыгею (26,792 млрд), республику Алтай (26,6 млрд), Калмыкию (19,8 млрд), Карачаево-Черкесию (30,582 млрд) и Еврейскую автономную область (16,96 млрд).

«Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», - сказал Бурков.

Он отметил, что все бедные регионы имеют федеральную поддержку, а богатые ее не получают. Например, в республике Алтай доля дотаций из федерального бюджета превышает 40% от объема собственных доходов.

Эксперт заявил, что одним из важнейших факторов "богатства" является наличие в регионах крупных компаний. Преимущественно они связаны с добычей и переработкой природных ресурсов, а также производством товаров с высокой добавленной стоимостью.

Резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшее время ждать не стоит. Власти должны найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета.