В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Названы богатейшие и беднейшие регионы России

Майк Габриелян
1 час назад
Самыми богатыми регионами России по размеру доходной части бюджета в 2021 году стали Москва, Петербург, Татария, Московская и Свердловская области. Наиболее бедными признаны республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Об этом рассказал эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков, сообщает РИА Новости.
Названы богатейшие и беднейшие регионы России
Фото: ТАССТАСС
Так, бюджетные доходы Москвы составили 2,8 трлн рублей. Далее с большим отрывом следуют Подмосковье (662 млрд), Петербург (651 млрд), Свердловская область (294 млрд) и Татарстан (274 млрд).
Аутсайдерами признали Адыгею (26,792 млрд), республику Алтай (26,6 млрд), Калмыкию (19,8 млрд), Карачаево-Черкесию (30,582 млрд) и Еврейскую автономную область (16,96 млрд).
«Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров», - сказал Бурков.
Он отметил, что все бедные регионы имеют федеральную поддержку, а богатые ее не получают. Например, в республике Алтай доля дотаций из федерального бюджета превышает 40% от объема собственных доходов.
Эксперт заявил, что одним из важнейших факторов "богатства" является наличие в регионах крупных компаний. Преимущественно они связаны с добычей и переработкой природных ресурсов, а также производством товаров с высокой добавленной стоимостью.
Резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшее время ждать не стоит. Власти должны найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета.
«Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения», - сказал Бурков.
Общество,Александр Бурков,РИА Новости,Еврейская Автономная Область,Республика Татарстан,Республика Калмыкия,Карачаево-Черкесская Республика,Республика Адыгея,Санкт-Петербург,Москва,Россия,Алтай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители