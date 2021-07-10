В Москве выстроились гигантские очереди за вакциной «КовиВак»

Уже через час после первого официального сообщения о завозе в столичные прививочные пункты вакцины от коронавируса «КовиВак» возникли большие очереди из желающих ею привиться. Об этом сообщает
издание «Подъем».
Сравнительно небольшая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» была распределена в столице по 14 павильонам «Здоровая Москва». На каждый прививочный пункт пришлось не более 850 доз. В очереди в один из таких павильонов в московском районе Теплый Стан на юго-западе города источник издания насчитал более 400 человек. По его данным, сотрудники прививочного пункта записывают пришедших в лист ожидания и вызывают по фамилии.
Напомним, что некоторое время назад в Москве закончилась вакцины «ЭпиВакКорона». Лишь с прививками «Спутником V» перебоев практически не наблюдается.
«КовиВак» - вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН
». Создана по «классической» технологии, из мертвых штаммов вируса.
В отличие от «Спутника V», сконструированного на основе аденовируса, «КовиВаком» можно прививаться людям, страдающим аллергией.
На помним, что по данным на 10 июля в России за прошедшие сутки было зафиксировано 25 082 случая заражения коронавирусом. Из них в Москве — 5 694.