В Москве выстроились гигантские очереди за вакциной «КовиВак»

Сравнительно небольшая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» была распределена в столице по 14 павильонам «Здоровая Москва». На каждый прививочный пункт пришлось не более 850 доз. В очереди в один из таких павильонов в московском районе Теплый Стан на юго-западе города источник издания насчитал более 400 человек. По его данным, сотрудники прививочного пункта записывают пришедших в лист ожидания и вызывают по фамилии.