В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве выстроились гигантские очереди за прививкой «КовиВак»

Елена Прошина
1 час назад
Уже через час после первого официального сообщения о завозе в столичные прививочные пункты вакцины от коронавируса «КовиВак» возникли большие очереди из желающих ею привиться. Об этом сообщает издание «Подъем».
В Москве выстроились гигантские очереди за вакциной «КовиВак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сравнительно небольшая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» была распределена в столице по 14 павильонам «Здоровая Москва». На каждый прививочный пункт пришлось не более 850 доз. В очереди в один из таких павильонов в московском районе Теплый Стан на юго-западе города источник издания насчитал более 400 человек. По его данным, сотрудники прививочного пункта записывают пришедших в лист ожидания и вызывают по фамилии.
Напомним, что некоторое время назад в Москве закончилась вакцины «ЭпиВакКорона». Лишь с прививками «Спутником V» перебоев практически не наблюдается.
телеграм-канал "Подъем"
«КовиВак» - вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса производства ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН». Создана по «классической» технологии, из мертвых штаммов вируса.
В отличие от «Спутника V», сконструированного на основе аденовируса, «КовиВаком» можно прививаться людям, страдающим аллергией.
На помним, что по данным на 10 июля в России за прошедшие сутки было зафиксировано 25 082 случая заражения коронавирусом. Из них в Москве — 5 694.
Общество,РАН,Москва,
147
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители