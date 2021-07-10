Симоньян призвала «показательно увольнять» врачей-антипрививочников

Она рассказала историю, которая произошла с её матерью в Адлере. Женщина сдавала кровь на анализ и пообщалась с медсестрой, которая заявила, что в больницах лечатся от ковида только привитые пациенты. По мнению медсестры, это связано с тем, что вакцинация «убивает иммунитет».
Симоньян возмутил данный инцидент. Она считает, что подобные слухи муссируются в медицинской среде повсеместно. В итоге половина медработников страны советует пациентам не прививаться, а переболеть ковидом.
По мнению редактора RT, необходимы санкции против саботажников в белых халатах.
«Бардак и саботаж такое называется. Минздрав, неужели с этим нельзя ничего сделать? Неужели нельзя громко и показательно уволить с пяток таких умниц в каждом регионе с запретом заниматься медицинской практикой?», - написала Симоньян в «Телеграме».
По её словам, если врач посоветует пациенту лечить аппендицит подорожником, его уволят, «а то и засудят».