Симоньян призвала «показательно увольнять» врачей-антипрививочников

Чиновники Минздрава должны показательно увольнять врачей, которые высказываются против вакцинации. К таким мерам призвала главный редактор RT Маргарита Симоньян

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она рассказала историю, которая произошла с её матерью в Адлере . Женщина сдавала кровь на анализ и пообщалась с медсестрой, которая заявила, что в больницах лечатся от ковида только привитые пациенты. По мнению медсестры, это связано с тем, что вакцинация «убивает иммунитет».

Симоньян возмутил данный инцидент. Она считает, что подобные слухи муссируются в медицинской среде повсеместно. В итоге половина медработников страны советует пациентам не прививаться, а переболеть ковидом.

По мнению редактора RT, необходимы санкции против саботажников в белых халатах.

«Бардак и саботаж такое называется. Минздрав, неужели с этим нельзя ничего сделать? Неужели нельзя громко и показательно уволить с пяток таких умниц в каждом регионе с запретом заниматься медицинской практикой?», - написала Симоньян в «Телеграме».