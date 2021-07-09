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Вводить новые ограничения из-за COVID в Подмосковье не планируется

RT на русскомиещё 6
48 минут назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новых ограничительных мер в Подмосковье из-за коронавируса вводить не планируется.
Вводить новые ограничения из-за COVID в Подмосковье не планируется
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ограничения мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал», — приводит ТАСС слова Воробьева.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остаётся крайне сложной.
Общество,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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