Вводить новые ограничения из-за COVID в Подмосковье не планируется

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что новых ограничительных мер в Подмосковье из-за коронавируса вводить не планируется.«Ограничения мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал», — приводит ТАСС слова Воробьева.Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остаётся крайне сложной.