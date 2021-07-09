Росавиация вспомнила о другой трагедии на Камчатке

Кроме этого, ведомство попросило в ходе подготовить летчиков обратить повышенное внимание на отработку опасных ситуаций при заходе на посадку, а также виды захода на посадку.
Напомним, лайнер Ан-26 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Палана 6 июля после вылета потерпел крушение. На борту самолета было 28 человек, в том числе двоих детей, чиновники из администрации Паланы и шестеро членов экипажа. В результате ЧП никто не выжил. По факту случившегося возбудили дело, идет расследование. Часть обломков обнаружили в море, остальные – на склоне сопки Пятибратка. В настоящее врем поисковые работы еще не завершены.