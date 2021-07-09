Росавиация вспомнила о другой трагедии на Камчатке

Росавиация обратилась с советами к авиакомпаниям и руководителям структур своего ведомства в регионах России после катастрофы Ан-26 в районе Паланы на Камчатке.

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сообщает Ren.tv. В сообщении Росавиация указывает на еще одно крушение, которое случилось в том же районе в 2012 году. Тогда лайнер Ан-28 рухнул по причине ошибки пилотирования, а впоследствии появилась информация, что в крови пилотов в момент происшествия присутствовал алкоголь. Причины трагедии с Ан-26 в 2021 году пока не установили, однако ошибка летчиков также выступает одной из приоритетных версий Следственного комитета

По этой причине Росавиация дала рекомендацию о "проведении проверки знания и анализа соблюдения членами летных экипажей содержащихся в руководстве по производству полетов инструкций и требований по обучению методам предотвращения столкновения исправного ВС с землей".

Кроме этого, ведомство попросило в ходе подготовить летчиков обратить повышенное внимание на отработку опасных ситуаций при заходе на посадку, а также виды захода на посадку.