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Неслучайное совпадение: Росавиация вспомнила об еще одной трагедии на Камчатке

Анна Безрукова
1 час назад
Росавиация обратилась с советами к авиакомпаниям и руководителям структур своего ведомства в регионах России после катастрофы Ан-26 в районе Паланы на Камчатке.
Росавиация вспомнила о другой трагедии на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сообщении Росавиация указывает на еще одно крушение, которое случилось в том же районе в 2012 году. Тогда лайнер Ан-28 рухнул по причине ошибки пилотирования, а впоследствии появилась информация, что в крови пилотов в момент происшествия присутствовал алкоголь. Причины трагедии с Ан-26 в 2021 году пока не установили, однако ошибка летчиков также выступает одной из приоритетных версий Следственного комитета, сообщает Ren.tv.
По этой причине Росавиация дала рекомендацию о "проведении проверки знания и анализа соблюдения членами летных экипажей содержащихся в руководстве по производству полетов инструкций и требований по обучению методам предотвращения столкновения исправного ВС с землей".
Кроме этого, ведомство попросило в ходе подготовить летчиков обратить повышенное внимание на отработку опасных ситуаций при заходе на посадку, а также виды захода на посадку.
Напомним, лайнер Ан-26 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Палана 6 июля после вылета потерпел крушение. На борту самолета было 28 человек, в том числе двоих детей, чиновники из администрации Паланы и шестеро членов экипажа. В результате ЧП никто не выжил. По факту случившегося возбудили дело, идет расследование. Часть обломков обнаружили в море, остальные – на склоне сопки Пятибратка. В настоящее врем поисковые работы еще не завершены.
Общество,Росавиация,СКР,РЕН ТВ,Россия,Палана,
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