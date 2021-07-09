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Приехал в отпуск - прививайся: новые правила на курортах Кубани

Мария Иванова
41 минуту назад
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Об этом сообщают «Кубанские новости».
Кондратьев отметил, что в последние две недели в регионе фиксируют рост заболеваемости коронавирусом: 5 июля выявили 214 новых случаев - максимум за все время.
Из-за роста заболеваемости на курортах вводят новые правила.
«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», - подчеркнул Кондратьев.
Губернатор отметил, что решение было принято вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он заверил, что край обеспечит вакцинами всех желающих.
Общество,Видео,Татьяна Голикова,Вениамин Кондратьев,Краснодарский Край,
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