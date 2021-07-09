Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но с одним условием - вакцинироваться в течение трех дней. Об этом сообщают «Кубанские новости».Кондратьев отметил, что в последние две недели в регионе фиксируют рост заболеваемости коронавирусом: 5 июля выявили 214 новых случаев - максимум за все время.Из-за роста заболеваемости на курортах вводят новые правила.«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», - подчеркнул Кондратьев.Губернатор отметил, что решение было принято вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он заверил, что край обеспечит вакцинами всех желающих.