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Законы для мигрантов в России могут ужесточить

Алиса Селезнёва
1 час назад
МВД России подготовило законопроект реформы миграционных режимов, предлагающий, в частности, отказаться от разрешений на временное проживание для иностранцев. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Законы для мигрантов в России могут ужесточить
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В МВД отметили, что законопроект предлагает установить три миграционных режима в России:
  • режим краткосрочного пребывания (не более девяноста дней суммарно в течение календарного года);
  • режим долгосрочного пребывания (свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);
  • постоянное проживание (бессрочно).
«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», - говорится в сообщении.
В ведомстве также предложили дать возможность иностранцам менять цель пребывания без выезда за пределы России, а также ввести реестр «недобросовестных приглашающих лиц».
Ранее Конституционный суд России разрешил не пускать в страну мигрантов, если те нарушили российское законодательство по части сроков пребывания и избежали ответственности. Правозащитники и юристы отмечают, что таким образом создан ухудшающий положение мигрантов прецедент.
По информации МВД России, в России находится свыше 1 млн нелегалов из государств ближнего зарубежья. «Лидерами» этого списка стали граждане Узбекистана, среди них неофициально живущих в России мигрантов примерно 332 тысяч, из Таджикистана – почти 250 тысяч и Украины – более 150 тысяч.
Общество,МВД,Россия,
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