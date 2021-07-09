Законы для мигрантов в России могут ужесточить

МВД России подготовило законопроект реформы миграционных режимов, предлагающий, в частности, отказаться от разрешений на временное проживание для иностранцев. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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режим краткосрочного пребывания (не более девяноста дней суммарно в течение календарного года);

режим долгосрочного пребывания (свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);

постоянное проживание (бессрочно). В МВД отметили, что законопроект предлагает установить три миграционных режима в России:

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», - говорится в сообщении.

В ведомстве также предложили дать возможность иностранцам менять цель пребывания без выезда за пределы России, а также ввести реестр «недобросовестных приглашающих лиц».

Ранее Конституционный суд России разрешил не пускать в страну мигрантов, если те нарушили российское законодательство по части сроков пребывания и избежали ответственности. Правозащитники и юристы отмечают, что таким образом создан ухудшающий положение мигрантов прецедент.