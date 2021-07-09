Законы для мигрантов в России могут ужесточить

МВД России
подготовило законопроект реформы миграционных режимов, предлагающий, в частности, отказаться от разрешений на временное проживание для иностранцев. Об этом говорится в сообщении на сайте
ведомства.
В МВД отметили, что законопроект предлагает установить три миграционных режима в России:
- режим краткосрочного пребывания (не более девяноста дней суммарно в течение календарного года);
- режим долгосрочного пребывания (свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);
- постоянное проживание (бессрочно).
«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», - говорится в сообщении.
В ведомстве также предложили дать возможность иностранцам менять цель пребывания без выезда за пределы России, а также ввести реестр «недобросовестных приглашающих лиц».
Ранее Конституционный суд России разрешил не пускать в страну мигрантов, если те нарушили российское законодательство по части сроков пребывания и избежали ответственности. Правозащитники и юристы отмечают, что таким образом создан ухудшающий положение мигрантов прецедент.
По информации МВД России, в России находится свыше 1 млн нелегалов из государств ближнего зарубежья. «Лидерами» этого списка стали граждане Узбекистана, среди них неофициально живущих в России мигрантов примерно 332 тысяч, из Таджикистана – почти 250 тысяч и Украины – более 150 тысяч.