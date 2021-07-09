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«Это не смешно»: пользователи «Яндекс.Лавки» обиделись на промокод

Алиса Селезнёва
25 минут назад
Извинительный промокод, отправленный сервисом «Яндекс.Лавка», оскорбил двух представителей ЛГБТ. Об этом сообщает «Лайф».
«Это не смешно»: пользователи «Яндекс.Лавки» обиделись на промокод
Фото: ТАССТАСС
После того, как заказ не был доставлен вовремя, пара геев обратилась в службу поддержки. В качестве компенсации им дали скидку на следующий заказ с промокодом — TYVAVFLRRR. Борис и Александр увидели в сочетании букв оскорбительное - «Ты вафлер». Это слово на тюремном жаргоне применяется к «опущенным».
По мнению Бориса, такое сочетание букв точно не было случайностью, и в компании специально хотели их оскорбить.
«На самом деле это не смешно, нисколько не смешно. Компания, которая обладает очень большой, огромной базой данных про конкретного человека, любого человека в Москве, кто пользуется их услугами, и вдруг приходит такое сообщение. Случайность?! Не бывает таких случайностей», - заметил он.
В свою очередь PR-директор «Яндекс.Go» Владимир Исаев пояснил изданию, что «промокод формируется автоматически из случайных букв или цифр».
«Никакого тайного смысла, помимо предоставления скидки, промокоды не несут. Нам жаль, если кто-то усматривает в сочетаниях букв что-то оскорбительное», — заявил он.
Ранее украинский ветеран войны в Донбассе совершил каминг-аут и подвергся за это нападению пяти радикалов-гомофобов.
Общество,Владимир Исаев,
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