«Это не смешно»: пользователи «Яндекс.Лавки» обиделись на промокод

После того, как заказ не был доставлен вовремя, пара геев обратилась в службу поддержки. В качестве компенсации им дали скидку на следующий заказ с промокодом — TYVAVFLRRR. Борис и Александр увидели в сочетании букв оскорбительное - «Ты вафлер». Это слово на тюремном жаргоне применяется к «опущенным».