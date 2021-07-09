Раскрыты детали визита Ким Чен Ира в Москву

По ее словам, политик жил на третьем этаже. Он потребовал, чтобы там не было больше никого, кроме него и его охраны. Вместе с ним приехало колоссальное число сотрудников службы безопасности, к тому же подключилась российская Федеральная служба охраны.
«Хотя в Северной Корее и воспевался показательный аскетизм, скромность, но лидер страны останавливался в нашем самом шикарном номере. Жил у нас Ким Чен Ир, естественно, инкогнито, но все о его визите почему-то знали», — сказала она.
Егорова сравнила визиты экс-лидера Северной Кореи и бывшего президента Франции Жака Ширака. По ее словам, французский лидер жил «очень демократично», а Ким Чен Ир запомнился «и своей охраной, и множеством всяких требований».
В 2001 году российский визит Ким Чен Ира, в ходе которого лидер Северной Кореи доехал на бронепоезде до Москвы, занял 24 дня.