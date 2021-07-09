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Названы безопасные для купания водоёмы в Подмосковье

News.ru
1 час назад
В Московской области есть много чистых и проверенных водоёмов, именно их нужно выбирать до купания и не лениться ехать туда. Многие делают выбор в пользу близкого расположения, но к водоёмам, находящимся вблизи строек и дачных посёлков нужно относиться осторожно, предупредил член ОНФ по направлению «Экология» в Московской области Антон Хлынов в беседе с «Радио 1».
Эколог назвал безопасные места для купания в Подмосковье
Фото: pixabaypixabay
Он посоветовал обратить внимание на Люберецкие карьеры всего в пяти километрах от МКАД или на озеро Глубокое, если хочется уехать подальше.
Люди очень любят купаться на Люберецких карьерах, вода там относительно чистая. Например, озеро Глубокое, которое находится в границах региональной особо охраняемой природной территории можно считать относительно чистым. Тростенское озеро тоже является особо охраняемым природным объектом, — перечислил Хлынов.
В качестве антипода он привёл в пример озеро Бисерово, которое раньше было достаточно чистым, но обросло множеством населённых пунктов, которые сливают туда неочищенные отходы.
По словам эксперта, из-за высокой плотности населения в Подмосковье сложно найти чистые водоёмы, поэтому нужно быть аккуратнее, обращать внимание, откуда он питается и что располагается в зоне его водосбора.
В тёплой грязной воде могут водиться паразиты-церкарии, которые при контакте с кожей человека въедаются в неё и селятся под ней. Как рассказала врач-паразитолог Елена Чернышева, они достаточно опасны и водятся обычно там, где вместе с людьми купаются всякие животные и птицы.
Общество,Антон Хлынов,Елена Чернышева,Московская Область,
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