В "Ленкоме" опровергли смерть Глуза от COVID

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В "Ленкоме" назвали возможную причину смерти композитора Михаила Глуза

Газета.Ru
1 час назад
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал возможную причину смерти советского и российского композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это точно не корона совершенно. Он переболел», — сказал он.
По словам Варшавера, скорее всего, у Глуза случился сердечный приступ.
На данный момент решается вопрос с местом захоронения, добавил он.
Также директор театра «Ленком» вспомнил о том, что Глуз является автором музыки к спектаклю «Поминальная молитва». Незадолго до его смерти театр решил восстановить спектакль и композитор помогал этому процессу.
8 июля народный артист России скончался на 70-м году жизни. В сентябре он должен был отметить юбилей. Глуз является автором музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам, а также создателем и генеральным директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса и Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса.
Общество,Михаил Глуз,Россия,
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