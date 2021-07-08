В "Ленкоме" опровергли смерть Глуза от COVID

Также директор театра «Ленком» вспомнил о том, что Глуз является автором музыки к спектаклю «Поминальная молитва». Незадолго до его смерти театр решил восстановить спектакль и композитор помогал этому процессу.

8 июля народный артист России скончался на 70-м году жизни. В сентябре он должен был отметить юбилей. Глуз является автором музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам, а также создателем и генеральным директор Международного культурного центра им. С. Михоэлса и Московского международного фестиваля искусств им. С. Михоэлса.