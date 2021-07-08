"Нужно жестоко наказывать": Онищенко о купивших поддельные QR-коды россиянах

"В последнее время идет разглагольствование о правах человека. Когда человек не хочет привиться, а его убеждают, доказывают, но он этого не делает - это его право. Но когда человек, пользуясь своим правом не прививаться, покупает фальшивый документ, дающий ему возможность не соблюдать существующие требования и, заболев, быть потенциальной причиной заболевания или даже смерти другого человека, - в этом случае применение уголовного права вполне нормально.
Если человек не желает прививаться - пусть не прививается. Что поделать? Не умеем мы убеждать. Исключение составляют случаи, когда человек работает в области общественного питания, торговли. Там вакцинация - это профессиональное требование. Сотрудников этих сфер предупреждают об обязанности проходить медосмотры, прививаться и так далее.
Возбуждение уголовных дел даст результат. Но я не совсем уверен в перспективности... Если было доказано, что человек купил справку, продолжал работать в общепите, а кто-то из посетителей от него заразился, заболел и, не дай бог, ушел в мир иной - тут преднамеренное и умышленной деяние, за которое надо наказывать. Надо создать прецедент, но доказать это можно. Если с юридической точки зрения все будет безукоризненно - тогда это сработает.
Надо наказывать и тех, кто продает, и тех, кто покупает. Когда человек покупает QR-код для посещения кафе - нужно находить и наказывать. Наказывать очень жестоко, чтобы создать прецедент. Не хочешь прививаться - не прививайся, если ты не относишься к декретированному контингенту. Но и не мешай другим людям, которые добросовестно привились и пользуются услугами кафе - собрались посидеть, пообщаться. Безответственный человек может заразить людей, у которых после прививки не успел выработаться иммунитет. После аппликации необходимо семь - десять дней, чтобы он окончательно сформировался", - сказал Онищенко.