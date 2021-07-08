На прощании с Владимиром Меньшовым в Доме кино одна из поклонниц режиссёра упала в обморок. Корреспондент NEWS.ru стала свидетелем ЧП, оказала помощь пострадавшей и, когда та пришла в сознание, задала ей несколько вопросов. Выяснилось, что упавшая в обморок женщина написала вдове Меньшова стихи и хотела передать их лично Вере Алентовой , когда её вдруг «словно ударило током».

Я не в силах сейчас встать и идти, нога не работает, голова не работает. У меня что-то с ногой, она не двигается, — призналась женщина.

Она стояла в очереди к гробу Владимира Меньшова, ожидая разрешения подойти и проститься с режиссёром, но внезапно покачнулась и упала в обморок. Очевидцы случившегося тут же стали кричать на весь зал, что необходимо «срочно вызвать скорую помощь», но тут женщина открыла глаза и стала приходить в себя. От медицинской помощи она отказалась.

Корреспондент NEWS.ru помогла пострадавшей подняться на ноги и задала ей несколько вопросов.

Скорую не надо, пальцы на ноге вот уже пошевелились. Значит, живая я. У меня просто было сильное потрясение. А тем более я стихи написала вдове. Сказали, что передадут Вере Валентиновне. К родственникам меня не пустили, к тому же у меня сил нет. Вдруг снова упаду, — объяснила поклонница Меньшова.

Свой обморок на похоронах Меньшова женщина связала с сильным потрясением, которым для неё стала новость о смерти кинорежиссёра от коронавируса. На это, считает поклонница Владимира Меньшова, наложилась и атмосфера в зале: эмоциональная речь Александра Панкратова-Чёрного, трогательные слова внука режиссёра Андрея Гордина и показанный им фильм из кадров кинокартин с участием деда.

Андрей — такой талант, меня словно пронзило молнией после его фильма. Еще когда Панкратов-Чёрный говорил, я заплакала. А когда еще и фильм показали, я уже всё... Я вообще поверить не могу, что Владимир Валентинович больше не с нами. И когда я попыталась подойти к его гробу, меня как током прошибло, — заявила пострадавшая.

Ранее сообщалось, что на прощании с Владимиром Меньшовым выступил его внук, который произнёс речь от лица всей семьи. Вдова Вера Алентова не смогла сдержать слёз и разрыдалась.