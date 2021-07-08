Пока вы спали: Стоимость бензина бьет рекорды

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Фото: Рамблер Рамблер

Стоимость бензина бьет рекорды

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Стоимость АИ-95 приблизилась к максимальным значениям за всю историю торгов на бирже СПбМТСБ , которые были зафиксированы в 2018 году. 7 июля цена на АИ-95 и АИ-92 поднялась на 0,76%, до 58,9 и 55,5 тыс. руб. за тонну соответственно, пишет «Коммерсант».

На фоне увеличения оптовых цен на бензин и требования регуляторов, чтобы рост розничных цен не превышал уровень инфляции, независимые АЗС начали жаловаться на убыточность бизнеса.

Богатым россиянам могут поднять страховые взносы

правительстве России обсуждается возможность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22%. Сейчас такие правила установлены для зарплат до 1,465 млн рублей в год (около 122 тыс. рублей в месяц). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

С зарплат, которые превышают эту сумму, в Пенсионный фонд идет только 10%. Если планка будет повышена, то изменения коснутся только около 7% россиян, или 5 млн человек, отмечают эксперты.

Гордон пришел в ужас от украинских поездов

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что перевозчик «Укрзализныця» не может обеспечить нормальные условия для поездок в поездах на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Огромное количество поездов в XXI веке в цивилизованной европейской стране не оснащено кондиционерами. Люди мучаются, ездят в таких поездах по Украине. Без кондиционеров поезда нагреваются до 44 градусов внутри», - рассказал он, заметив, что в «Укрзализныце» «ворье на ворье».

Белоруссия теряет резервы

По данным Министерства финансов Белоруссии, внешний госдолг страны на фоне санкций ЕС снизился на 0,7% и на 1 июля составил 57,4 млрд рублей, а внутренний вырос с начала года на 16,8% и достиг 11,5 млрд рублей. При этом золотовалютные запасы Белоруссии снизились за прошлый месяц на 353 млн долларов, до 7,4 млрд, пишет «Независимая газета».

Эксперты напомнили, что секторальные санкции ЕС начнут работать только после окончания действующих контрактов, а эффекты от внешних шоков в Белоруссии «будут проявляться постепенно».

Россия ведет борьбу за гуманитарные коридоры в Сирии

В ходе встречи в Астанинском формате по Сирии Россия выступила категорически против продления механизма трансграничной помощи и мандата ООН , истекающего в этом месяце. По словам спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, необходимо налаживать гуманитарную помощь через законные власти, то есть через Дамаск, пишет «Независимая газета».