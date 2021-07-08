Удар по СССР: Опубликованы новые данные о Второй мировой войне

Согласно обнародованным архивам, 4 ноября 1939 года народный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия
со ссылкой на сведения, полученные парижской резидентурой советской внешней разведки, сообщил наркому обороны Клименту Ворошилову
о секретных отправках англо-французских войск на Восток. В Персидском заливе, по его сведениям, грузились войска, которые отправлялись в сирийские порты, а в самой Сирии сосредоточили около 300 тыс. солдат под командованием французского генерала Максима Вейгана. Французские спецслужбы собирали подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград в Грузии, Армении и Азербайджане, отмечал Берия в другом докладе Ворошилову в середине декабря 1939 года.