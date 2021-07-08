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Умерла актриса Сьюззанн Дуглас

News.ruиещё 3
41 минуту назад
В США в возрасте 64 лет умерла актриса Сьюззанн Дуглас. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на рекламного агента.
Умерла актриса Сьюззанн Дуглас
Фото: news.runews.ru
По словам агента, со смертью Дуглас киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку.
Она тронула каждого, кто ее знал, и была любима во всех смыслах этого слова. Семья актрисы ценит вашу поддержку и просит не беспокоить их в это трудное время, — заявил рекламный агент.
Сьюззан дуглас известна зрителям по своим ролям в фильмах «Степ», «Школа рока» и ситкоме «Быть родителем». Кроме того, она исполнила роль матери певицы Уитни Хьюстон в биографической ленте «Уитни» (2015).
Актриса также снималась на одной площадке с Анджелой Бассетт и Вупи Голдберг.
Ранее стало известно, что в США умер режиссёр и актёр Роберт Дауни-старший.
Общество,Анджела Бассетт,Вупи Голдберг,Уитни Хьюстон,Соединенные Штаты,
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