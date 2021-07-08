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Квартиру Михаила Зощенко выставили на продажу

Газета.Ru
1 час назад
Квартиру русского сатирика Михаила Зощенко выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Стоимость недвижимости составляет 12 млн рублей, сообщает издание "Петербургский дневник".
Квартиру Михаила Зощенко выставили на продажу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Квартира площадью 66 кв. м. расположена в доме на улице Чайковского. Это здание находится в центре города.
"В доме на Чайковского многое было перестроено, мы этого и не скрываем. Сохранились, правда, оригинальные окна. Прежние жильцы понимали, что старинные детали антуража надо беречь, сколько бы это ни стоило", — рассказал риелтор Александр Минаков.
Выставленная на продажу квартира является одним из двух главных мест в Петербурге, связанных с именем Зощенко. Также с ним связан музей, который находится на Малой Конюшенной (ранее — канал Грибоедова). В мемуарах сестры писателя Веры, отрывки из которых приводит издание, говорится, что семья сатирика переехала в квартиру на Чайковской 1 сентября 1927 года и прожила в ней семь лет.
Позднее Зощенко получил квартиру в писательском так называемом "недоскребе", расположенном на канале Грибоедова.
Ранее стало известно, что лидер музыкальной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев остался без квартиры из-за коронавируса.
Общество,Михаил Зощенко,Алексей Кортнев,газета "Петербургский дневник",
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