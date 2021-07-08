Квартиру Михаила Зощенко выставили на продажу

Выставленная на продажу квартира является одним из двух главных мест в Петербурге, связанных с именем Зощенко. Также с ним связан музей, который находится на Малой Конюшенной (ранее — канал Грибоедова). В мемуарах сестры писателя Веры, отрывки из которых приводит издание, говорится, что семья сатирика переехала в квартиру на Чайковской 1 сентября 1927 года и прожила в ней семь лет.