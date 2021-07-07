Колбасу по ГОСТу предложили вернуть в магазины

Депутат Госдумы Владимир Кашин предложил вернуть советские ГОСТы на изготовление продуктов питания. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что на это есть общественный запрос.

Фото: ТАСС ТАСС

По его мнению, именно государство должно обеспечить россиян продуктами первой необходимости. Сейчас же наблюдается ситуация, при которой производители продуктов «дерут одуренные деньги» ещё и с риском для здоровья россиян из-за контрафактных товаров.

В советское время работали ГОСТы, разработанные наукой. Вот положено в колбасе иметь такое количество мяса говядины, свинины, конины — всё, так должно и быть. Положено в хлебе иметь такое количество муки, дрожжей, других ингредиентов — и ни на грамм больше, — возмутился он.

Он возмутился, что ГОСТы теперь не соблюдаются, и производители, как хотят так и устанавливают цены: «Какие-то три изюминки добавили, он уже стоит 500 рублей».

Он потребовал ввести государственное регулирование и гостовскую номенклатуру. Чтобы хотя бы несколько вариантов хлеба были по стандарту, а дальше на выбор.

Также, по его словам, правительство должно унифицировать производство и продажу некоторых видов макарон, молока, рыбы, мяса, соли и других продуктов первой необходимости.