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Советскую колбасу и хлеб по ГОСТу предложили вернуть на полки магазинов

News.ru
1 час назад
Депутат Госдумы Владимир Кашин предложил вернуть советские ГОСТы на изготовление продуктов питания. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что на это есть общественный запрос.
Колбасу по ГОСТу предложили вернуть в магазины
Фото: ТАССТАСС
По его мнению, именно государство должно обеспечить россиян продуктами первой необходимости. Сейчас же наблюдается ситуация, при которой производители продуктов «дерут одуренные деньги» ещё и с риском для здоровья россиян из-за контрафактных товаров.
В советское время работали ГОСТы, разработанные наукой. Вот положено в колбасе иметь такое количество мяса говядины, свинины, конины — всё, так должно и быть. Положено в хлебе иметь такое количество муки, дрожжей, других ингредиентов — и ни на грамм больше, — возмутился он.
Он возмутился, что ГОСТы теперь не соблюдаются, и производители, как хотят так и устанавливают цены: «Какие-то три изюминки добавили, он уже стоит 500 рублей».
Он потребовал ввести государственное регулирование и гостовскую номенклатуру. Чтобы хотя бы несколько вариантов хлеба были по стандарту, а дальше на выбор.
Также, по его словам, правительство должно унифицировать производство и продажу некоторых видов макарон, молока, рыбы, мяса, соли и других продуктов первой необходимости.
Кашин не первый народный избранник, критикующий продукты на российских полках магазинов. Ранее Виталий Милонов потребовал запретить именовать мясной ту продукцию, доля настоящего мяса в которой составляет менее 50%.
Общество,Владимир Кашин,Виталий Милонов,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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