Петра Мамонова выведут из искусственной комы

«Идет настоящая война. И они, медики, подставляют себя под смертельную атаку», – выразила благодарность врачам супруга артиста.
Жена музыканта Петра Мамонова Ольга
рассказала журналистам, что врачи попробуют вывести артиста из искусственной комы. Но его состояние в настоящее время продолжает оставаться тяжелым.
Также женщина выразила благодарность врачам и сравнила их с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Она подчеркнула, что волонтеры и врачи жертвуют собственными жизнями во спасение других людей.
Напомним, 3 июля сообщалось, что основатель группы «Звуки Му» и актер Петр Мамонов находится в очень тяжелом состоянии. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала его супруга Ольга Мамонова.
«Состояние очень тяжелое. Дыхание на ИВЛ. Уже семь дней в больнице, два дня на ИВЛ. Седьмые сутки он там», — пояснила изданию Ольга Ивановна.
Она уточнила, что болезнь прогрессировала очень быстро. Женщина выразила сожаление, что сразу не отправила супруга в клинику.
Также Ольга Мамонова призналась, что после разговоров со священниками начала готовить себя к худшему развитию событий —кончине супруга. При этом она отметила, что не желает такого исхода.
«Мне священник один сказал, что если кладут на ИВЛ, то все Он говорит, что согласно статистике 15% только выживают, кого на ИВЛ кладут. Мне сразу стало плохо. Не хочу, чтобы он умер. Вот не хочу и все! Пускай живет, пусть ничем не занимается, не работает — ничего не надо. Пусть живет, молится, он любит заниматься молитвой. Жаль так его, невозможно», — сказала супруга музыканта.