Петра Мамонова выведут из искусственной комы

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«Идет настоящая война. И они, медики, подставляют себя под смертельную атаку», – выразила благодарность врачам супруга артиста.

Жена музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала журналистам, что врачи попробуют вывести артиста из искусственной комы. Но его состояние в настоящее время продолжает оставаться тяжелым.

Также женщина выразила благодарность врачам и сравнила их с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Она подчеркнула, что волонтеры и врачи жертвуют собственными жизнями во спасение других людей.

Напомним, 3 июля сообщалось, что основатель группы «Звуки Му» и актер Петр Мамонов находится в очень тяжелом состоянии. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала его супруга Ольга Мамонова.

«Состояние очень тяжелое. Дыхание на ИВЛ. Уже семь дней в больнице, два дня на ИВЛ. Седьмые сутки он там», — пояснила изданию Ольга Ивановна.

Она уточнила, что болезнь прогрессировала очень быстро. Женщина выразила сожаление, что сразу не отправила супруга в клинику.

Также Ольга Мамонова призналась, что после разговоров со священниками начала готовить себя к худшему развитию событий —кончине супруга. При этом она отметила, что не желает такого исхода.