Артемий Лебедев: телешоу растят дебилов

Он также заявил, что люди, которые смотрят ток-шоу и не переключают канал, обеспечивают программам хороший рейтинг. «Телеканал получает галочку за то, что у него большие охваты-просмотры за счет того, что они оболванивают, к сожалению, людей», — возмутился блогер.