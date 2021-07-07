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Артемий Лебедев обвинил российские ток-шоу в выращивании «поколения дебилов»

Lenta.ru
1 час назад
Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился мнением о российских телешоу. В подкасте комика Сергея Мезенцева «Сережа и микрофон» он обвинил современные передачи в том, что они вырастили «поколение дебилов». Выпуск опубликован на YouTube.
Артемий Лебедев: телешоу растят дебилов
Фото: sergeymeza / YouTubesergeymeza / YouTube
Лебедев посетовал на то, что на российском телевидении нет передачи «Очевидное-невероятное» (советская и российская научно-популярная программа, которую вел физик Сергей Капица — прим. «Ленты.ру»). По мнению дизайнера, подобную передачу стоило бы показывать вместо дневных ток-шоу.
«Это очень прикольно, что люди нашли какой-то рейтинговый формат, зарабатывают на рекламе. Но они тем самым за те 15 лет, сколько эти шоу существуют, вырастили новое поколение дебилов, к сожалению», — констатировал Лебедев.
Он также заявил, что люди, которые смотрят ток-шоу и не переключают канал, обеспечивают программам хороший рейтинг. «Телеканал получает галочку за то, что у него большие охваты-просмотры за счет того, что они оболванивают, к сожалению, людей», — возмутился блогер.
Ранее Лебедев выступил с критикой историка Евгения Понасенкова, известного в сети как Маэстро. В видео он окрестил автора монографии о войне 1812 года безграмотным шарлатаном.
Общество,Евгений Понасенков,Сергей Капица,Сергей Мезенцев,Артемий Лебедев,Lenta.ru,
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