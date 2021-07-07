В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока вы спали: Контрсанкции ударят по Белоруссии

Елена Прошина
1 час назад
Пока вы спали: Контрсанкции ударят по Белоруссии
Фото: РамблерРамблер
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Видео дня

Контрсанкции ударят по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на введенные ЕС секторальные санкции пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. При этом эксперты считают, что реальный, а не декларируемый запрет на транзит немецких товаров, ударит прежде всего по промышленности Белоруссии, пишет «Взгляд».
«Речь идет о поставках комплектующих на белорусские машиностроительные заводы, которые традиционно завозились в том числе из Германии, а уже готовая белорусская продукция шла в Россию. Фактически Белоруссия угрожает остановить собственное производство», - пояснил эксперт по проблемам постсоветского пространства ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.

Подсчитаны траты россиян на «коммуналку»

По данным Института проблем естественных монополий, эксперты которого проанализировали изменение расходов на ЖКУ в 15 российских городах-миллионниках, россияне тратят «на коммуналку» в среднем 10% от семейного бюджета. Об этом сообщает «Независимая газета».
При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга меньше всего расходуют бюджет на оплату ЖКУ ( от 6 до 7%), больше всего уходит на оплату «коммуналку» у семей Омска и Волгограда (почти 13% бюджета). Во всех проанализированных городах, за исключением Москвы, доля семейных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг выросла по сравнению с прошлым годом.

Украина и НАТО запланировали новые учения

После завершения масштабных международных военных учений Sea Breeze на территории Украины пройдут «Три меча-2021», в которых примут участие военные из Литвы, Польши и США. Также на Украине проводятся совместные маневры Cossak Mace 2021, к которым привлечены представители Дании, Швеции, Канады и США, а также штабная группа Литовско-польско-украинской бригады, пишет «Независимая газета».
При этом в Киеве не скрывают, что в ходе учений намерены «отработать вопросы ведения наступательных и оборонительных действий под руководством многонационального штаба с крымского направления». К учениям на территории Украины НАТО привлекает имеющий боевой опыт русскоговорящий спецназ, в том числе из Молдовы, стран Балтии и Грузии. Также украинские войска на крымском направлении активно вооружаются турецкими беспилотниками.

В Совфеде назвали способ снизить цены на жилье

Для снижения стоимость жилья в России необходима конкуренция на строительном рынке. Государство должно строить на участках электросети и водопровод и передавать зеплю тем застройщикам, кто согласится продавать квартиры по самой низкой цене. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
При этом он констатировал, что в 2020 году Министерство строительства РФ не справилось со стабилизацией цен на жилье. В итоге государство выделяет «колоссальные средства, чтобы субсидировать ипотеку», но как не было доступного жилья, так и нет, заметил Абрамов.

Россияне стали чаще банкротиться

За первые полгода в России зафиксировано 252 новых банкрота на 100 тысяч населения. При этом суды признали несостоятельными 88 тысяч граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году. Об этом со ссылкой на данные «Федресурса» пишут «Известия».
Лидерами по банкротству стали Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург. При этом эксперты называют причиной такого всплеска пандемию, повышение информированности граждан и снижение стоимости услуг по банкротству.
Общество,Иван Абрамов,Андрей Суздальцев,Александр Лукашенко,Минстрой,НАТО,ВШЭ,Совет Федерации,ЕС,Независимая газета,Деловая газета "Взгляд",газета "Известия",Россия,Китай,Беларусь,Германия,
88
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители