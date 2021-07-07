Пока вы спали: Контрсанкции ударят по Белоруссии

Контрсанкции ударят по Белоруссии

Подсчитаны траты россиян на «коммуналку»

При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга меньше всего расходуют бюджет на оплату ЖКУ ( от 6 до 7%), больше всего уходит на оплату «коммуналку» у семей Омска и Волгограда (почти 13% бюджета). Во всех проанализированных городах, за исключением Москвы, доля семейных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг выросла по сравнению с прошлым годом.