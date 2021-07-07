Пока вы спали: Контрсанкции ударят по Белоруссии

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Контрсанкции ударят по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в ответ на введенные ЕС
секторальные санкции пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии
в Россию
и Китай
. При этом эксперты считают, что реальный, а не декларируемый запрет на транзит немецких товаров, ударит прежде всего по промышленности Белоруссии, пишет
«Взгляд».
«Речь идет о поставках комплектующих на белорусские машиностроительные заводы, которые традиционно завозились в том числе из Германии, а уже готовая белорусская продукция шла в Россию. Фактически Белоруссия угрожает остановить собственное производство», - пояснил эксперт по проблемам постсоветского пространства ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.
Подсчитаны траты россиян на «коммуналку»
По данным Института проблем естественных монополий, эксперты которого проанализировали изменение расходов на ЖКУ в 15 российских городах-миллионниках, россияне тратят «на коммуналку» в среднем 10% от семейного бюджета. Об этом сообщает
«Независимая газета».
При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга меньше всего расходуют бюджет на оплату ЖКУ ( от 6 до 7%), больше всего уходит на оплату «коммуналку» у семей Омска и Волгограда (почти 13% бюджета). Во всех проанализированных городах, за исключением Москвы, доля семейных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг выросла по сравнению с прошлым годом.
Украина и НАТО запланировали новые учения
После завершения масштабных международных военных учений Sea Breeze на территории Украины пройдут «Три меча-2021», в которых примут участие военные из Литвы, Польши и США. Также на Украине проводятся совместные маневры Cossak Mace 2021, к которым привлечены представители Дании, Швеции, Канады и США, а также штабная группа Литовско-польско-украинской бригады, пишет
«Независимая газета».
При этом в Киеве не скрывают, что в ходе учений намерены «отработать вопросы ведения наступательных и оборонительных действий под руководством многонационального штаба с крымского направления». К учениям на территории Украины НАТО
привлекает имеющий боевой опыт русскоговорящий спецназ, в том числе из Молдовы, стран Балтии и Грузии. Также украинские войска на крымском направлении активно вооружаются турецкими беспилотниками.
В Совфеде назвали способ снизить цены на жилье
Для снижения стоимость жилья в России необходима конкуренция на строительном рынке. Государство должно строить на участках электросети и водопровод и передавать зеплю тем застройщикам, кто согласится продавать квартиры по самой низкой цене. Об этом URA.RU заявил
заместитель председателя комитета Совета Федерации
по экономической политике Иван Абрамов
.
При этом он констатировал, что в 2020 году Министерство строительства РФ
не справилось со стабилизацией цен на жилье. В итоге государство выделяет «колоссальные средства, чтобы субсидировать ипотеку», но как не было доступного жилья, так и нет, заметил Абрамов.
Россияне стали чаще банкротиться
За первые полгода в России зафиксировано 252 новых банкрота на 100 тысяч населения. При этом суды признали несостоятельными 88 тысяч граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году. Об этом со ссылкой на данные «Федресурса» пишут
«Известия».
Лидерами по банкротству стали Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург. При этом эксперты называют причиной такого всплеска пандемию, повышение информированности граждан и снижение стоимости услуг по банкротству.