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Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы

Праймиещё 5
1 час назад
Большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь 7% граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Россияне согласились тратить на свадьбу 200 тысяч
Фото: ТАССТАСС
"Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 10% опрошенных, 50-100 тысяч — 20%, от 100 до 200 тысяч рублей — 17%", — выяснили аналитики.
Около 9% россиян допускают траты от 200 до 300 тысяч рублей на свадебную церемонию, 6% — от 300 до 400 тысяч рублей. Еще 4% граждан могут потратить на церемонию 400-500 тысяч рублей, свыше 500 тысяч — 7%. При этом 7% опрошенных заявили о том, что у них нет денег на свадьбу.
Нормальной практикой свадьбу в кредит считают 26% опрошенных россиян, остальные же полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.
Почти две трети россиян (64%) нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию.
Еще 17% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители – это поможет провести торжество на высоком уровне. Около 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.
Банки проводили собеседование 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Общество,Росгосстрах Банк,Ханты-Мансийский банк "Открытие",РИА Новости,
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