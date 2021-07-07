Россияне согласились тратить на свадьбу 200 тысяч

Большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей, при этом лишь 7% граждан приемлемой суммой считают свыше 500 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и " Росгосстрах банка ", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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"Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 10% опрошенных, 50-100 тысяч — 20%, от 100 до 200 тысяч рублей — 17%", — выяснили аналитики.

Около 9% россиян допускают траты от 200 до 300 тысяч рублей на свадебную церемонию, 6% — от 300 до 400 тысяч рублей. Еще 4% граждан могут потратить на церемонию 400-500 тысяч рублей, свыше 500 тысяч — 7%. При этом 7% опрошенных заявили о том, что у них нет денег на свадьбу.

Нормальной практикой свадьбу в кредит считают 26% опрошенных россиян, остальные же полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

Почти две трети россиян (64%) нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию.

Еще 17% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители – это поможет провести торжество на высоком уровне. Около 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.